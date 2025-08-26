Irrigación destituyó a una Inspectora de Cauce por irregularidades en el manejo de fondos

El Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del Departamento General de Irrigación destituyó a una inspectora de Cauce y a todo su cuadro de autoridades debido a irregularidades en el manejo de fondos .

La medida que tomó Irrigación para controlar del uso del agua subterránea: de qué se trata

Según informó oficialmente Irrigación, la resolución 253/25 del HTA dejó sin cargo a María Emilia Scatolón , responsable máxima de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Lunlunta , quien estaba en funciones desde 2011.

Scatolón ya había sido suspendida en 2024 por 60 días, por no presentar en tiempo y forma la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2022 . Esa rendición, según la explicación oficial, recién "fue presentada de manera incompleta en setiembre de 2024". Antes, Scatolón también había sido sancionada con "llamados de atención y cargos de devolución o multas" por faltas en ejercicios anteriores.

El 20 de agosto pasado, el HTA concluyó una investigación administrativa que evidenció "serias irregularidades, incluyendo pagos y aportes no correspondientes a períodos trabajados y la presentación de documentos con firmas falsificadas . Estas irregularidades fueron corroboradas con prueba objetiva y llevaron a la imposición de sanciones administrativas severas".

En virtud de ello, el HTA dictó la resolución que impuso "la sanción de inhabilitación a todo el cuadro de autoridades (Inspector y Delegados) por ser responsables solidarios, prohibiéndoles ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por cinco años, además de la destitución del cargo en vigencia".

Asimismo, consignó que "se ha requerido la devolución de fondos a la Inspección de Cauce por un monto de $3.608.523,62, correspondiente al valor de los sueldos brutos y contribuciones no abonadas a los denunciantes, más intereses legales calculados desde la fecha de la transferencia directa a la cuenta personal de la Sra. Scatolón".

"Dado que los montos involucrados son de gran cuantía, se seguirán realizando investigaciones adicionales conforme a los procedimientos establecidos", prometieron desde el organismo. La investigación sumarial administrativa abarcará de forma integral los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

En la zona que controlaba Scatolón se detectó el año pasado tierra empetrolada. Por la contaminación hubo sanciones de Irrigación a YPF. En este contexto, la inspectora suspendida decía que era víctima de una persecución por haber denunciado en la Justicia lo ocurrido, pero Irrigación la desmintió.