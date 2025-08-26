La medida que tomó Irrigación para controlar del uso del agua subterránea: de qué se trata

El Departamento General de Irrigación (DGI) anunció la creación de un registro oficial de empresas proveedoras de sistemas de telemetría para pozos de agua subterránea , con el objetivo de modernizar la gestión y control del recurso hídrico en la provincia. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 246, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en un contexto de escasez hídrica agravada por el cambio climático y busca garantizar un monitoreo en tiempo real de los caudales extraídos, el volumen acumulado y el estado operativo de los equipos de bombeo.

Según el DGI, esta información permitirá optimizar el balance hídrico provincial, fomentar el uso racional del agua y detectar extracciones no autorizadas. El nuevo registro estará bajo la órbita de la Dirección de Información , en coordinación con la Subdirección de Aguas Subterráneas .

Las empresas interesadas en formar parte deberán acreditar condiciones técnicas para la provisión, instalación y mantenimiento de los equipos, y cumplir con los requisitos detallados en la resolución y sus anexos.

Las compañías homologadas recibirán un certificado con vigencia de dos años y formarán parte de un listado oficial que podrá ser consultado por los concesionarios y permisionarios de agua subterránea.

La Dirección de Información será responsable de mantener actualizado el registro, verificar la transmisión de datos y realizar auditorías periódicas.

Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación.

Implementación progresiva

La instalación de sistemas de telemetría será obligatoria de manera progresiva, comenzando por los pozos de mayor caudal y aquellos ubicados en zonas hidrogeológicas prioritarias, como Tunuyán Superior, la margen derecha del río Mendoza y Montecaseros, en el Tunuyán Inferior.

La Superintendencia General de Irrigación, a cargo de Sergio Marinelli, estará facultada para establecer un cronograma de implementación gradual y dictar las normas técnicas y administrativas necesarias.

El incumplimiento de la medida podrá derivar en sanciones previstas en la Ley 4035 de Aguas Subterráneas, incluyendo multas en agua para los ciclos agrícolas siguientes.

El DGI ya cuenta con experiencia en la aplicación de telemetría en aguas superficiales mediante la plataforma MIDO (Modelo de Indicadores de Distribución Operativa).

Además, la resolución toma como referencia antecedentes nacionales e internacionales: en provincias como San Juan y en países como Chile, México y España, la telemetría se ha consolidado como una herramienta clave para la administración eficiente y la fiscalización del recurso hídrico.

La resolución y anexo

