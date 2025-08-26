La dura acusación que pone en duda el financiamiento de La Libertad Avanza en Mendoza

La diputada nacional Lourdes Arrieta cuestionó al presidente de La Libertad Avanza en Mendoza , Facundo Correa Llano , y al director regional del PAMI en la provincia, David Litvinchuk , por el financiamiento del partido. La legisladora puso en duda el origen de los fondos utilizados por la fuerza libertaria para la apertura de sedes en los 18 departamentos.

En el programa televisivo “Opinión Pública” , emitido por El Nueve y conducido por la periodista Romina Manguel, Arrieta sostuvo que tanto Correa Llano como Litvinchuk (presidente y secretario de La Libertad Avanza Mendoza, respectivamente) estarían involucrados en presuntos acuerdos de sobreprecios con el PAMI.

“ Está acusado junto con el director del PAMI Mendoza de realizar negocios con prestadoras del organismo, generando sobreprecios para quedarse con retornos y solventar las sedes de La Libertad Avanza”, afirmó Arrieta.

La legisladora pidió en Diputados de la Nación que se cree una comisión investigadora para que esclarezca lo sucedido en el organismo nacional.

En lo que va del año, Correa Llano inauguró locales partidarios en los 18 departamentos de la provincia, siendo San Rafael el último en sumarse, según anunció él mismo en sus redes sociales. Este medio intentó comunicarse con el dirigente libertario, pero no obtuvo respuesta.

Con la apertura de nuestra sede en San Rafael, La Libertad Avanza ya está presente en cada departamento de la provincia. Hoy podemos decir con orgullo que Mendoza es violeta: una provincia que eligió cambiar, dejar atrás el abandono y abrazar la… pic.twitter.com/FXespL4uJf — Facundo Correa llano (@fcorreallano) July 19, 2025

Arrieta también denunció que dirigentes del espacio exigen aportes obligatorios a militantes y a personas que ingresaron a trabajar en organismos nacionales como el PAMI y la ANSES en Mendoza. “Les piden un retorno del 10 o 15% de sus ingresos para financiar al partido”, aseguró.

En la última semana, la legisladora se integró al bloque “Coherencia”, junto a los diputados Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González, quienes rompieron con la bancada oficial de LLA. Antes de esa decisión, Arrieta había conformado su propio monobloque, denominado “Transformación”.

Previo a su expulsión de La Libertad Avanza, la diputada había sido designada por Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem como responsable de la construcción del espacio en Mendoza. En ese entonces, Litvinchuk integraba su mesa chica y era considerado un dirigente de confianza.

La diputada nacional Lourdes Arrieta.

Sin embargo, tras el escándalo por la visita de legisladores libertarios a represores condenados de la última dictadura en el penal de Ezeiza, Arrieta fue desplazada de la fuerza. En su lugar asumió Correa Llano, mientras que Litvinchuk pasó a encabezar la conducción del PAMI en Mendoza.

“Mientras se decía que estaba conmigo, por debajo estaba tejiendo lazos con Correa Llano. Así me pagó”, dijo Arrieta en declaraciones a Los Andes, aludiendo a su exaliado.

Cómo llegó Litvinchuk al PAMI

La designación de Litvinchuk sorprendió al propio espacio libertario. El abogado bonaerense reemplazó a Carlos Soloa Vacas, quien dejó el organismo con críticas tanto hacia Arrieta como hacia su sucesor. Según la diputada, la definición de su nombramiento respondió a una decisión nacional.

El titular del PAMI Mendoza, David Litvinchuk, en la audiencia que fue imputado por desobendencia judicial.

“Lo de Litvinchuk surgió de una serie de currículums que se analizaron en ese momento. Querían que fuera alguien de confianza de LLA, porque Cornejo, Petri y De Marchi buscaban poner a su gente. Entonces Lule Menem tomó la decisión final”, explicó.

Actualmente, Litvinchuk se encuentra imputado por desobediencia a la Justicia Federal, en el marco de la causa que investiga el recorte de medicamentos gratuitos a adultos mayores.