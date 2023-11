El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció su separación: “Nos queremos infinito”

En las últimas horas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó su separación con Irina Karamanos, su pareja de hace cinco años. El mandatario informó a través de la red social Instagram que él y la socióloga tomaron la decisión en conjunto de anunciar el fin de su relación para evitar “especulaciones”, informó AFP.

Asimismo, en el extenso comunicado, Boric pidió “respeto y comprensión” durante el difícil momento que atraviesan y le expresó sus buenos deseos a Karamanos. En su cuenta en Instagram, el mandatario chileno, de 37 años, escribió que hace un par de semanas con Karamanos habían decidido tomar “caminos” separados “por visiones distintas sobre el futuro íntimo”.

Para evitar especulaciones, el mandatario descartó que alguno de los dos tenga nueva pareja.

“Para los apostadores de las posibles miserias ajenas, les cuentos que estamos bien, que ninguno de los dos tiene otras parejas, y que todo ha sido conversado largamente”, agregó Boric.

“Sabemos que en estos días las especulaciones estarán a la orden del día y si bien nos hubiese gustado vivir este proceso en privado, ambos entendemos que es mejor contar nosotros esta historia”, destacó.

El extenso posteo del mandatario chileno en el que explicó los motivos del público anuncio de su separación. Foto: Gabriel Boric en Instagram

En redes sociales circulan videos que muestran al mandatario entrando y saliendo de un apartamento distinto a la vivienda que hasta hace poco compartía con Karamanos.

La relación de Boric con Irina Karamanos -una cientista social de 34 años- se hizo conocida pocos días antes de los comicios en los que el izquierdista resultó electo como el mandatario más joven en la historia de Chile, en diciembre de 2022.

Inicialmente, ella afirmó que no ejercería el rol de primera dama pero tras la elección de Boric decidió hacerlo para, explicó, “transformarlo” desde dentro “con una mirada contemporánea”.

A menos de un año de ejercer esa función Karamanos renunció formalmente al cargo. Pero antes modificó la estructura jerárquica de las seis fundaciones sociales en que la primera dama ejercía tradicionalmente la presidencia.

La semana pasada, en una comentada charla TED, Karamanos se explayó sobre “la ilegitimidad del rol de primera dama en las democracias contemporáneas”, el trabajo político de rechazar ese poder e impulsar cambios aunque sea algo “muy incómodo”.

Irina Karamanos era pareja de Boric desde 2019. De ascendencia griega y alemana, estudió en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y forma parte del Frente Feminista del oficialista del partido Convergencia Social, en el que también milita Boric.

El texto publicado por Gabriel Boric en Instagram

El mandatario chileno publicó en las últimas horas una imágen junto a Irina Karamanos acompañada de un honesto y extenso comunicado. En él, describe con cariño a la activista feminista, recuerda momentos de su relación y culmina con un pedido de “respeto y comprensión” hacia las partes involucradas. A continuación, el escrito:

“Irina es una mujer extraordinaria, en todas las dimensiones en que se puede entender a una persona. De una curiosidad infinita por los misterios de la vida porque sobre todo tiene ganas de vivirla. Es generosa como nadie, tenga poco o mucho, siempre va a compartir porque su manera de entender las relaciones es desde la empatía más profunda que sólo tiene sentido cuando nos entendemos como seres dignos del mismo respeto. Es inteligente, aguda, de una imaginación desbordante y tremendamente dedicada en las tareas que se impone. Yo la admiro infinito.

“Fuimos compañeros de vida por casi 5 años. Compartimos la complicidad de un proyecto colectivo que nos llevó, junto con tantas y tantos compañeros a desafíos insospechados que siempre hemos enfrentamos con lo mejor de nosotros. Compartimos también el cariño y el amor en los momentos dulces pero sobre todo en los difíciles, aquellos en donde pareciera que es más fácil dejar de remar porque las fuerzas no alcanzan. Pero ella siempre tuvo fuerzas que venían de una historia más larga que a su vez me empujaron a mi a seguir”

Hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo. Pero decidimos (sabemos más bien) que vamos a seguir siendo compañeros para siempre.

En lo personal soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle.

Para los apostadores de posibles miserias ajenas, les cuento que estamos bien, que ninguno de los dos tiene otras parejas y todo ha sido conversado largamente como dos personas que han vivido juntos los años más intensos de nuestras vidas. Que nos queremos infinito y nos seguiremos queriendo. Sabemos que en estos días las especulaciones estarán a la orden del día y si bien nos hubiese gustado vivir este proceso en privado, ambos entendemos que es mejor contar nosotros esta historia y así dejar que los que gustan de inventar o proyectar en otros sus deseos inconfesos no les quede más que su propio eco”.

En los comentarios de la publicación, Boric pidió que respeten el proceso que atraviesa tanto él como Karamanos, a la vez que se comprometió al 100% con sus responsabilidades como mandatario. Foto: Gabriel Boric en Instagram

Seguí leyendo