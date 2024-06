Tras la advertencia de Boric, Argentina retirará los paneles solares en territorio de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió al conflicto diplomático generado por la instalación de una base militar argentina que ocupó parte del territorio chileno en la Patagonia. Tras la polémica, el mandatario trasandino informó que recibió una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero enfatizó que Chile exige una resolución rápida del problema.

“Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros””, declaró Boric a la prensa.

Boric, que se encuentra en Europa participando en la Cumbre por la Paz en Ucrania, dijo haber discutido el incidente diplomático con el presidente Javier Milei.

Hito 1, la estación que desató polémica entre Argentina y Chile por la instalación de unos paneles solares (foto gentileza)

Según Boric, Milei derivó el asunto a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. “Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros”, añadió el mandatario chileno.

El presidente chileno destacó la importancia de mantener una excelente relación entre ambos países y evitar escaladas de tensión.

“Con Argentina tenemos una excelente relación entre Estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto. Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras. Eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio, como he dicho, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros a la brevedad. Pero con Argentina nos unen muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de esto, en la medida en que se soluciona la brevedad”, remarcó Boric.

Qué es el Hito 1 y qué pasó en la frontera con Chile

El 29 de abril, la Armada argentina inauguró el “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″ en la frontera exacta con Chile en la Patagonia. Sin embargo, los paneles solares instalados para proveer electricidad se extendieron tres metros dentro del territorio chileno, lo que provocó una protesta formal del gobierno chileno.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, declaró que “el presidente no se refirió a las intenciones de Argentina o de la empresa que instaló los paneles. Lo importante es que hay una instalación en territorio chileno y el presidente fue claro en pedir su remoción inmediata, ya sea por parte de Argentina o, si no es posible, por nosotros. También recordó la importancia de las relaciones entre ambos países”, informó el diario chileno La Tercera.

Por su parte, el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, reconoció el error y trató de calmar la situación, asegurando que “no es una obra tan impactante, son unos paneles solares colocados sin consultar bien las coordenadas del límite”.

Faurie sugirió una alternativa: “Estamos hablando con las autoridades chilenas sobre la posibilidad de que esos paneles, que proveen electricidad, también puedan abastecer al lado chileno, lo cual sería útil para su guarnición allí”. Sin embargo, Chile no considera esa opción viable.

