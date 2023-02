El polémico proyecto que elimina la repitencia en las escuelas y que será aprobado en Buenos Aires

El Consejo General de Cultura y Educación bonaerense discutirá la posibilidad de que los alumnos secundarios de la provincia de Buenos Aires puedan avanzar a pesar de tener materias adeudadas incluso de los primeros tres años del nivel medio. El objetivo de la medida, impulsada por Axel Kicillof, es lograr que los estudiantes permanezcan en la escuela, a pesar de un mal desempeño. El oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para que el proyecto se formalice.

En la propuesta se incluyen características educativas específicas que surgieron con la pandemia de Covid-19 y las restricciones de circulación que afectaron la presencialidad escolar. Así, las calificaciones numéricas seguirán presentes, aunque coexistirán con el Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE), que será con lo que se determinará –de aprobarse la iniciativa– si un alumno aprueba o no una materia y con lo que se clasificará el desempeño de cada trayectoria en: “avanzada” (TEA), “en proceso” (TEP) o “discontinua” (TED), detalla La Nación.

A partir de este nuevo esquema, los estudiantes podrán avanzar a pesar de tener materias pendientes de aprobación de incluso los primeros tres años de secundaria y permitirá rendirlas en otro momento bajo un ordenamiento de áreas de conocimiento.

Las materias pasarán a estar organizadas en agrupamientos, los cuales estarán conformados por una o varias materias que entre ellas comparten un área del conocimiento. El cuadro de continuidad vertical de las trayectorias educativas se compone de ocho agrupamientos, que incorporan las asignaturas de los seis años de estudio del ciclo general. Uno de ellos, por ejemplo, se compone de las asignaturas ciencias sociales, historia y geografía. Dentro de cada agrupamiento, se podrán tener desaprobadas hasta dos materias; con la tercera materia pendiente, “se establece el recursado obligatorio solo de esa asignatura del año anterior”.

“Se elimina prácticamente la repitencia. Un alumno puede llegar a tercer año sin haber aprobado matemática en primer y segundo año. Es decir, van a convivir en el aula alumnos con diferentes trayectorias académicas en un mismo curso y la resolución no especifica cómo lo harán”, destacó Sergio Siciliano, diputado provincial (Juntos por el Cambio) y especialista en gestión y planeamiento de la educación.

Es altamente probable que el oficialismo logre aprobar la iniciativa en el Consejo General de Educación de la provincia dado que los números están a su favor.

El polémico proyecto que elimina la repitencia en las escuelas y que será aprobado en Buenos Aires. / Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Una reforma poco clara

El régimen académico (lo que se plantea reformar) es una herramienta que tiene cada jurisdicción provincial por medio de la cual se pueden adoptar distintas modalidades con el fin de garantizar la obligatoriedad del secundario en todo su territorio nacional.

Para Claudia Romero, doctora en educación, profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella y autora, junto a otros especialistas, del libro “Claves para mejorar la escuela secundaria” (Noveduc), la reforma en la secundaria “no se aborda de manera integral”.

“Se focaliza en la evaluación y, dentro de ella, en la repitencia, a la que se le asigna la responsabilidad de la deserción de los estudiantes. Empezar por ahí es como empezar a construir una casa desde el techo. Es cierto que la repitencia es un elemento que puede conducir a mayores fracasos y que está probado que hacer repetir a un estudiante no garantiza mejores resultados a futuro, más bien lo contrario. Pero no hay que ser simplistas, con siete de cada diez chicos en situación de pobreza la repitencia no es ni el único ni el principal factor de deserción escolar”, señaló la especialista, quien además precisó que los cambios en la evaluación deben ir acompañados en modificaciones curriculares.

“Hay que revisar el contenido de las materias y también de otras formas de organización escolar vinculadas a los métodos, los tiempos, la formación de docentes y los diferentes modos de organizar la enseñanza. Eso no está contemplado. Por eso mejorar la escuela secundaria es difícil, no se hace con medidas sueltas”, sumó a La Nación.