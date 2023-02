Chicos sin útiles para empezar las clases: una ONG de San Rafael los recolecta y también les consigue guardapolvos

Fierritos Solidarios, organización con sede en San Rafael destinada a ayudar a los más carenciados y creada por la excampeona nacional de mountain bike Silvia Romero, puso foco en una campaña para reunir útiles escolares.

Desde el mes de enero, la mujer, con gran inclinación solidaria, apuntó a reunir lápices, carpetas, mochilas, guardapolvos y cuadernos, entre otros elementos, para ser destinados a los niños de los barrios más carenciados de la zona.

“Comenzamos juntando útiles los primeros días de enero por la situación tan grave que se vive desde lo económico y social. Todo se pone difícil y están muy caros los guardapolvos, algo de 6 o 7 mil pesos”, resumió Silvia Romero.

La demanda, dijo, será muy grande en los próximos días cercanos al inicio del ciclo lectivo, de manera que “quisimos ser precavidos y empezar de manera anticipada”, puntualizó.

La idea es reunir la mayor cantidad posible de guardapolvos de todos los talles, además de todos los útiles necesarios para que nada les falte a los chicos que comienzan la escuela. “Pedimos elementos nuevos o en buen estado”, dijo. Ella misma se encarga de retirar las donaciones por donde le indiquen y dejó su contacto para quienes deseen llamarla y acercarle los materiales.

“También es muy importante que la gente colabore con mochilas nuevas o usadas, ropa en buen estado ya sea de niños o de adultos, calzado y todo lo necesario para que los chicos estén cubiertos”, añadió.

Como siempre, Silvia sostuvo que también apunta a las personas en situación de calle, que a su juicio son cada vez más debido a los valores excesivos de alquileres de viviendas, pensiones o habitaciones.

“La plata no alcanza y no hay trabajo en San Rafael. Además, quienes alquilan reciben muchísimas exigencias, meses de depósito, garantías. No se puede. La pobreza se extiende y nuestra ciudad no es la excepción”, consideró.

“Hablan de alquileres de ambientes muy reducidos a 30 mil pesos. No siempre aceptan niños. Me pregunto cómo hace una persona que no llega a ese monto ni con su sueldo”, sostuvo.

En ese sentido, entre los muchos proyectos que analiza, planifica un lugar donde las personas sin techo tengan un espacio de contención donde poder pasar la noche.

Contacto

Quienes deseen aportar guardapolvos de todos los talles, útiles escolares, ropa y calzado pueden contactarse con Silvia Romero 2604022700.