Comienzan las mesas de febrero: uno de cada cinco alumnos de secundaria debe recuperar saberes en Mendoza

Entre 15.000 y 20.000 alumnos mendocinos volverán a clases este jueves, en lo que será el regreso oficial a las aulas para el ciclo lectivo 2023. Se trata de aquellos estudiantes que tienen materias pendientes y deberán asistir a la instancia de recuperación de saberes durante febrero, con la intención de promocionar y continuar de año. Del total de 75.000 matriculados en Mendoza, cerca del 20% tiene que recuperar algún saber. Matemática, lengua, ciencias naturales, inglés, física y química son los contenidos que más pendientes quedaron.

Luego de confirmar que el ciclo lectivo 2023 tendrá 194 días de clases, que iniciará el 27 de febrero y finalizará el 15 de diciembre, la Dirección General de Escuelas (DGE) dio a conocer que hoy comenzarán las actividades de estudiantes “con necesidades de fortalecimiento”, correspondiente al segundo período de intensificación de saberes, referido al tramo de acompañamiento para alumnos con espacios curriculares en proceso.

En diálogo con Los Andes, el director de Educación Secundaria, Emilio Moreno, explicó: “No es una mesa, como era antes, sino que es un período de clases con el docente en sus horarios habituales, para que el alumno pueda ir evacuando dudas y evaluando”. De esta manera, a partir de hoy, estudiantes y profesores deberán asistir a la escuela en el mismo día y hora que si lo hicieran en clases normales.

“Es un período único durante todo el año. Los chicos van estudiando y los profesores desarrollando los temas que están desaprobados”, agregó el funcionario.

De esta manera, entre 15.000 y 20.000 jóvenes mendocinos volverán a las aulas para recuperar saberes hasta el viernes 24 de febrero, el último día hábil antes del inicio de clases normales. En esta situación se encuentra al menos uno de cada cinco estudiantes, que tiene que recuperar saberes en la provincia.

Mejor promoción que la media histórica

Sobre estas cifras, Emilio Moreno manifestó: “Estamos en un 83% de promoción el año pasado, contra un histórico que tenía la secundaria del 70%”. El titular de Educación Secundaria detalló, además, que “en los últimos cuatro años la cantidad de matrículas ha crecido 12.000 estudiantes y la promoción un 4%”. “Todos los años venimos avanzando un poquito más y esperamos que este año no sea la excepción, que por lo menos se mantenga ahí”, dijo sobre el ciclo lectivo que se viene.

De hecho, Moreno remarcó que “después de la pandemia la promoción creció en 9.000 alumnos”. A su vez, analizó: “Son buenas y están dando resultado las distintas políticas que hemos venido implementando en los últimos años”, como el cambio del régimen académico y el cambio de trimestre a cuatrimestre, ejemplificó. A eso le sumó las prácticas áulicas, un tema de largo debate en la provincia, del cual destacó que se esté trabajando por proyectos integrados y “el interés de los chicos, que es la base para aprender”.

Por eso, el director de Educación Secundaria pidió “valorar el período de febrero, que años anteriores era como perdido”. “Los chicos no iban, y entiendo que tienen que ir porque, si no, no van a aprobar. Más aún con la formación evaluativa y continua, que no es una mesa que se prepara afuera para ir a rendir un día, sino que van a la escuela, el chico le pregunta al profe para que le explique, y vuelve a la clase que viene”, explicó Moreno sobre el nuevo método.

Otra oportunidad

Por último, el funcionario también reveló que febrero no va a ser la última oportunidad para quienes adeuden contenidos, ya que “va a haber un período de recuperación de saberes en marzo para aquellos alumnos que no logren la promoción y tengan hasta cinco espacios curriculares pendientes”. Para este caso, “la condición es que hayan estado presentes en el período de febrero, si no, no pueden tener esa posibilidad”, aclaró Moreno.

Este período de marzo tendrá lugar entre el lunes 6 y el viernes 31, se cursará a contraturno de las clases normales y, mientras tanto, el alumno será inscripto “como si hubiera promocionado”. “Tendrá un mes para aprobar, y si queda hasta con dos espacios pendientes de aprobación, promociona, y si no, permanece”, finalizó Moreno.

Durante esa misma fecha se realizará la instancia de recuperación de saberes para alumnos egresados, la cual se replicará entre el lunes 3 y viernes 28 de abril, el lunes 31 de julio y el miércoles 30 de agosto, y el lunes 30 de octubre y el jueves 30 de noviembre.

Otros momentos importantes del ciclo lectivo 2023 tienen que ver con que previo al inicio formal de clases para todas las trayectorias, es decir, hasta el viernes 24 de febrero, se definirá la promoción de estudiantes de primero a cuarto año. El egreso de alumnos de quinto y/ o sexto año, en tanto, se extenderá hasta el viernes 31 de marzo. De la misma manera, entre el miércoles 22 y viernes 24 de febrero se realizarán jornadas de ambientación para primer año de la escuela secundaria.