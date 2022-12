La oposición salió al cruce de Suárez por la renegociación de la deuda y recurrirá a la Justicia

Diferentes espacios opositores salieron este jueves a criticar fuertemente al gobernador Rodolfo Suárez, quien decidió firmar el decreto con el cual intentará refinanciar parte de la deuda en dólares que vence en 2023, con una emisión de un crédito por U$S 81,5 millones de dólares en moneda local. El argumento que esgrimen es que esta medida debería haber tenido primero autorización legislativa, por lo que también adelantaron que irán a la Justicia con una acción de inconstitucionalidad.

Esta acción del gobierno había sido anunciada en agosto y generó críticas por parte del Partido Justicialista (PJ) así como también el Partido Verde, quienes entienden que se trata de una norma inconstitucional ya que la renegociación se intentará realizar sin solicitar autorización legislativa, tal como se ha solicitado años anteriores.

Por el lado del Partido Verde, el ex legislador Mario Vadillo adelantó que presentarán una acción judicial ante la Corte. “El dictado del decreto 2505 de Rodolfo Suárez es un quiebre al orden institucional de la provincia al prescindir de los controles constitucionales para tomar empréstitos que radican en la Legislatura y solo con mayorías especiales”, marcó.

Mario Vadillo, precandidato a gobernador por el Partido Verde. Foto: Orlando Pelichotti

En este sentido, agregó que el Partido “recurrirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de este decreto que impone endeudar a los mendocinos/as por fuera de la ley. Le guste o no la Legislatura esta para controlar y para impedir que se endeuden a los ciudadanos para gastos políticos”.

El @PartidoVerdeMza recurrirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de este decreto que impone endeudar a los mendocinos/as por fuera de la ley.

Le guste o no la Legislatura esta para controlar y para impedir que se endeuden a los ciudadanos para gastos políticos. — Mario Vadillo (@mnvadillo) December 29, 2022

Según el Frente de Todos, esta operatoria constituye la toma de una “nueva deuda” para pagar otra, por lo que el Gobierno “no está cumpliendo con la Constitución”; mientras que el oficialismo asegura que está administrando la “misma deuda” por la cual ya recibió en su momento autorización del Poder Legislativo. A partir de estas visiones econtradas, este conflicto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia.

Una de las principales dirigentes que salió a criticar a Suárez fue la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, quien marcó que el radicalismo “sigue jugando a la bicicleta financiera con los recursos de los mendocinos, pero esta vez con ATROPELLO a las INSTITUCIONES. El desgobierno de Suárez sigue empañado en mandar al descenso a Mendoza”.

El radicalismo sigue jugando a la bicicleta financiera con los recursos de los mendocinos, pero esta vez con ATROPELLO a las INSTITUCIONES.



El desgobierno de Suárez sigue empañado en mandar al descenso a Mendoza. — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) December 29, 2022

La senadora santarrosina Mercedes Derrache, también cargó contra el Gobernador, al indicar: “El día de los inocentes fue ayer! Que la inocencia nos valga. Rodolfo Suárez hizo lo que quiso una vez más. VIOLA LA CONSTITUCION, refinanciando la deuda con el Dto 2502. Respetar la Constitución será tarea de la JUSTICIA “RADICAL”. Se imaginan el fallo? LAMENTABLE #modoMendoza”.

Roll over

También lo hizo Lucas Ilardo, el jefe de bloque en Senadores, quien sostuvo: “La Constitución dice que no pueden hacerlo. El Fiscal de Estado les dice que no pueden hacerlo, que es inconstitucional. Adivinen qué hizo Suarez? Lo hizo igual. Esto no se llama capricho, se llama impunidad. Creerse dueños de todo. Ahora veremos que dice la justicia”, adelantó.

Germán Gómez, jefe de bloque en Diputados, también sumó sus críticas: “El gobierno de Mendoza vacía el orden constitucional que ordena las funciones que tiene cada Poder estatal, daña la institucionalidad y deja en manos de un Poder Judicial amigo la resolución. Así Suárez judicializa la política caprichosamente y viola la Constitución Provincial”.

El gobierno de Mendoza vacía el orden constitucional que ordena las funciones que tiene cada Poder estatal, daña la institucionalidad y deja en manos de un Poder Judicial amigo la resolución.

Así Suárez judicializa la política caprichosamente y viola la Constitución Provincial. https://t.co/N6lz0PRnUS — Germán Gómez (@GermanGomezMza) December 29, 2022

Por otro lado, el asesor económico del PJ, Nicolás Aroma, líder del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI), emitió un documento junto a Lisandro Vergara (otro de los referentes del organismo) con la cual consideran esta herramienta de Suárez como una “nueva deuda ilegal e ilegítima” que “no solo atenta negativamente contra la institucionalidad provincial; sino que también le saldrá muy cara a Mendoza en términos económicos, aunque sea deuda en pesos”.

También sumaron que se trata de “un atropello tremendo a la institucionalidad de la provincia”.