El partido de Lilita Carrió se partió en Mendoza y podría sufrir una intervención nacional

Las últimas horas de ayer fueron agitadas para la Coalición Cívica (CC) en Mendoza, que hasta último momento tiró de la soga con la UCR y terminó yéndose con el Partido Demócrata. La grieta se abrió entre quienes acatan el mandato nacional y los que consideran que “siempre es mejor persistir con dignidad que negociar sin dignidad” como el presidente de la CC, Marcos Quattrini.

Claro que no todos piensan igual en una votación ajustada, la mesa ejecutiva aprobó por 4 a 3 la decisión. Aunque, en Buenos Aires están al tanto y desde allá vendrán las directivas. “El daño está hecho”, dijo Daniela Stella, dirigente de la CC, a Los Andes.

Como ex presidente y actual miembro (votó en contra de salirse) no esconde su bronca con el titular del partido en Mendoza y más que nada con Gustavo Gutiérrez. Entiende que el ex presidente del partido de Lilita Carrió en la provincia busca revancha en el Partido Demócrata.

“El presidente de la Coalición Cívica, en algún punto con mucha influencia de Gustavo Gutiérrez que no es conducción, porque no tiene ningún cargo formal en nuestro órgano ejecutivo, decidieron irse del frente en virtud de meras especulaciones políticas en el armado de las listas”, despotricó la ex titular del partido.

De esa manera, para Stella se desobedeció lo que decidió el plenario nacional que “dispuso que debían mantenerse los frentes, les dio autonomía a los distritos en esta conservación de los frentes para darles la posibilidad de ir a PASO dentro del frente. Dentro del frente todo, por afuera nada”.

“En lo formal son autoridades y la mesa ejecutiva responde a esa cúpula. Se impuso la mayoría 4 a 3 (con una abstención). Se fueron atrás de esta aventura y este revanchismo de Gutiérrez con el PD, quien necesita que le digan que lo necesitan. A los ex PD les cuesta divorciarse y necesitan volver a esos 30 años atrás”, disparó.

A favor de irse con el PD votaron: Marcos Quattrini (presidente), Rosa Puerto (vice presidenta), Alfredo Zaragoza (tesorero) y Ester Toranza (miembro de la mesa). Del resto de los integrantes de la mesa, se abstuvo Francisco Leonardi y los dos votos en contra fueron de Daniela Stella y el director provincial del EPAS, Carlos Morán Crowley.

¿Habrá intervención?

“En Buenos Aires están al tanto de lo que está pasando, no hubo un aval del órgano ejecutivo nacional para esta decisión. Lo saben pero no lo sostienen. En Mendoza, los que estamos en desacuerdo lo estamos manifestando. No podemos poner en juego todo lo nacional por una o dos bancas legislativas. Veremos las instancias jurídicas que se vienen, algún coletazo jurídico traerá desde lo interno. El daño ya esta hecho”, avisó muy molesta la ex titular del partido en la provincia.

La decisión se tomará en Buenos Aires porque “lo decide la mesa ejecutiva nacional de la Coalición Cívica”, confirmó Stella.