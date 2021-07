A horas del cierre de alianzas, el PD sigue tentando a otros partidos para armar un “gran frente electoral”

Casi en el límite del tiempo para presentar alianzas para las próximas elecciones, siguen dándose reuniones de último momento entre los principales referentes de las fuerzas políticas de Mendoza, con el objetivo de sellar acuerdos para las legislativas de septiembre y noviembre. El frente Cambia Mendoza aún no tiene sus principales partidos adentro, y el Partido Demócrata es uno de los que intenta fortalecerse, ya como tercera posición, para disputar la campaña electoral, incluso sumando a algunos espacios que hasta ahora han sido aliados del radicalismo. A los amagues del Pro, se suma el de la Coalición Cívica, que ha tenido contactos con otras fuerzas.

En las últimas horas, el oficialismo provincial logró meter dentro de la coalición al partido MasFe del senador provincial Héctor Bonarrico, político que luego de cortar relaciones con el partido Protectora de José Luis Ramón -cuando todavía participaba Mario Vadillo – jugó como aliado de Cambia Mendoza en la Cámara Alta. Lo mismo hizo con Libres del Sur, partido Socialista, Unión Popular y el partido Renovador Federal.

No obstante, aún la Unión Cívica Radical (UCR) sigue sin terminar de acordar con el PRO y tampoco con la Coalición Cívica. Ambos partidos han amenazado con competir por fuera del espacio si no se les da un papel preponderante dentro de la alianza. Ambos partidos, junto a la UCR, son fundacionales de lo que fue Juntos por el Cambio: el Pro es la fuerza fundada por Mauricio Macri y la Coalición Cívica es el espacio que lidera Elisa Carrió.

Mientras tanto, desde el PD, partido que se fue de Cambia Mendoza a fines del año pasado, han estado moviéndose para tratar de fortalecer su espacio que comparte con el partido Éxito (MendoExit) y los libertarios.

Este fin de semana se reunieron con Gustavo Gutiérrez, líder de la Coalición Cívica local; y también participó Marcelo Romano, del espacio Ciudadanos por Mendoza (que comparte con Vadillo) y el Partido Verde.

“Seguimos con el diálogo abierto, queda poco tiempo pero tenemos las expectativas que pueda abrirse nuestro partido y compartir la elección en un frente en el cual tengamos las mismas miradas de la política local”, sostuvo a Los Andes Roberto Ajo, presidente del PD.

Para Ajo, puede haber novedades importantes entre hoy y mañana, y agregó que el objetivo es llegar con un espacio “fortalecido” que pueda luchar de igual a igual tanto al Frente de Todos como a Cambia Mendoza, más allá que hoy las encuestas adviertan un escenario polarizado entre estos dos espacios mayoritarios.

En tratativas

Al radicalismo le está costando cerrar con el PRO y la Coalición Cívica. Algunos de sus aliados han mostrado intenciones -o al menos amagues – de salir del frente que se ha mantenido fuerte desde el 2015 si no cambian algunas cosas.

En el plano del PRO, el presidente, Álvaro Martínez, ha sostenido la necesidad de tener no solamente una posición más fuerte en las listas de candidatos, sino también hablan de una necesidad de “participar en las decisiones de gobierno”, es decir, que deje de ser un frente electoral para pasar a una coalición de gobierno.

En tanto la Coalición Cívica asegura que no ha pedido ningún cargo. En diálogo con Los Andes, Gustavo Gutiérrez, confirmó que han tenido reuniones con otros partidos por fuera de Cambia Mendoza, pero dejó en claro que la intención del partido “no es romper el frente”.

No obstante, aclaró que se está “haciendo muy difícil” la negociación con la UCR. “Nosotros no buscamos cargos, no nos pueden correr con puestos en el Gobierno. No nos parece ético ni republicano que una negociación sea con puestos pagados con el Presupuesto Provincial”, advirtió.

De esta manera, destacó que buscan “acuerdos de gobierno” y marcó algunas diferencias que mantiene la Coalición Cívica con el partido gobernante, tales como la reforma de la Justicia, el proyecto de reforma de la Constitución Provincial, la capitalización de Impsa y el silencio oficial ante el caso del juez federal imputado Walter Bento.

Sobre la reforma de la Constitución dijo que el proyecto es “un disparate” y que perjudicaría al texto de la Carta Magna el hecho de una eventual aprobación con estos cambios que propone el radicalismo; sobre Impsa declaró que fue un “acuerdo con el kirchnerismo para la estatización” que no es positivo para la provincia, y sobre Bento marcó que el hecho que no haya un pronunciamiento sobre el juez que tiene a cargo las elecciones “llama profundamente la atención”.

Al margen de esto, dejó en claro que el partido radical “es importantísimo y es soporte de las instituciones democráticas de Argentina”. Pero acto seguido sostuvo que “tienen un ‘internismo’ que nos asfixia. No nos queremos ir, pero no seguimos en esta lógica”.

Gran frente opositor

También fuera del kirchnerismo, uno de los que busca atraer a espacios y armar una coalición grande, que contenga a los disidentes, para enfrentar a Cambia Mendoza y el Frente de Todos, es Marcelo Romano.

El senador provincial de Ciudadanos por Mendoza dijo a Los Andes que la idea es hacer una “enorme coalición para evitar el bipartidismo radical y peronista”.

“Le ha hecho muy mal a Mendoza la mayoría automática del radicalismo y que del otro lado esté el kirchnerismo. Necesitamos emular lo que fue el PD en los 90 y equilibrar las fuerzas”, razonó Romano.

En este sentido, destacó que propone la unión al PD, Coalición Cívica, el partido Federal de Carlos Iannizzotto “y el resto de fuerzas que tengan en mente algunos puntos importantes para avanzar”.

“Sabemos que es difícil, parece imposible pero es imprescindible. Ni el radicalismo ni el peronismo quieren esta unión, pero hacia eso vamos: a terminar con los dos extremos de la grieta”, culminó.