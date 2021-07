El PD busca armar un frente con otro partido de Cambia Mendoza

Los movimientos de las distintas fuerzas políticas de cara al cierre de alianzas electorales del 14 de julio siguen generando novedades. Este sábado se realizó la Convención del Partido Demócrata (PD) que autorizó a sus autoridades a conformar un eventual frente electoral de cara a las legislativas 2021. La intención de los “gansos” es aliarse con la Coalición Cívica, si ese partido decide abandonar el frente Cambia Mendoza.

Asimismo, otra de las determinaciones relevantes que tomaron los afiliados demócratas fue ratificar la decisión adoptada por la Junta Central de Gobierno del partido de abandonar el frente oficialista liderado por la UCR.

En diálogo con Los Andes, Roberto Ajo, presidente del PD, explicó que “se aprobó por un 65% de voto lo que había resuelto la Junta Central el año pasado sobre la salida del Frente Cambia Mendoza y le dan a la conducción la posibilidad de que haga alianzas con espacios que tengan ideas afines a nuestro partido”.

Vale recordar que semanas atrás el PD había autorizado la participación de extrapartidarios e independientes en sus listas electorales para sumar a los dirigentes de los partidos Éxito, Unir, Uni2, Servir y Libertario, los cuales no cuentan con personería política para poder conformar formalmente un frente.

Ahora las autoridades demócratas tienen la autorización para ir a buscar otros partidos como posibles aliados. “Estamos en conversaciones con la Coalición Cívica sobre todo. Vamos a estar abiertos hasta el 14 de julio con quienes coincidan en la defensa de la autonomía e institucionalidad de la provincia”, afirmó Ajo.

Otras fuentes del PD señalaron a este diario que las el diálogo con la Coalición Cívica está bastante avanzado y que ven muy factible competir juntos en frente en las PASO del 12 de septiembre. Asimismo, indicaron que con el Partido Federal que llevará como candidato a Carlos Iannizzotto han habido un par de conversaciones pero quedó todo en stand by.

Por su parte, Gustavo Gutiérrez, líder de la Coalición Cívica manifestó a Los Andes que “hemos tenido conversaciones con la mayoría de los partidos políticos, excepto el kirchnerismo. Desde el Gobernador de la provincia hasta el Partido Demócrata y algunos movimientos que no tienen personería”.

Hizo hincapié en que no está confirmada la permanencia de su fuerza en el frente oficialista. “Quisiéramos participar dentro de Cambia Mendoza pero la estructura interna del radicalismo hace muy difícil convivir con ellos y eso es lo que genera expectativas por fuera. Obviamente no quisiéramos estar debilitando el frente pero tampoco estar sometidos a una lucha interna en el radicalismo”, indicó y sentenció: “Nuestra voluntad es no romper el frente pero queremos otras condiciones”.

Crece la interna

La votación de la Convención demócrata para ratificar la salida de Cambia Mendoza terminó siendo de 120 votos a favor contra 70 negativos. El rechazo estuvo encabezado por el sector disidente que insiste con el retorno al frente oficialista.

Guillermo Mosso es uno de los referentes de la línea interna “Juntos X Mendoza” que está enfrentada a la actual conducción “gansa”. “El proyecto que ganó proponía ratificar lo que hizo la Junta Central de salir de Cambia Mendoza, pero facultar al presidente del partido para negociar con otros partidos la constitución de frentes, sin excluir a nadie. Deja puertas abiertas, no ha sido taxativo”, resaltó.

El diputado provincial expresó que “no estamos de acuerdo con lo decidido porque entendemos que la conducción está tomando un rumbo que va a contramano de lo que quieren nuestros votantes”. “Nosotros hicimos una encendida defensa de la unidad de la oposición y no cometer un suicidio electoral, porque no hay terceras fuerzas en una elección que se va a polarizar”, indicó y agregó que seguirán presionando para que el PD vuelva al oficialismo provincial.