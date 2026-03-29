El Papa León XIV criticó el uso de Dios para justificar la guerra en Medio Oriente: ¿dardo hacia Milei?

En su primera celebración del Domingo de Ramos, el Papa León XIV envió un mensaje contundente contra la guerra en Medio Oriente y criticó el uso de la religión como argumento para sostenerla. En ese hilo, cuestionó a quienes apelan a Dios para justificar conflictos armados .

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El Papa León XIV condenó la guerra en Medio Oriente y la calificó de "vergüenza" para la humanidad

El pronunciamiento se dio en un contexto internacional marcado por la tensión, especialmente por la escalada entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En ese marco, el Papa dejó en claro su postura al sostener que la fe no puede ser utilizada para avalar la violencia.

Ante una multitud de fieles, el primer Papa nacido en territorio estadounidense sentenció que el Creador “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra , sino que las rechaza” .

Las declaraciones del Pontífice también pueden leerse en clave política, ya que su rechazo a utilizar a Dios como justificación de la guerra choca con discursos de líderes como Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que apelan a referencias bíblicas.

En ese sentido, el mensaje del Vaticano aparece como un dardo indirecto hacia figuras como Javier Milei , quien ha construido parte de su narrativa política en torno a conceptos espirituales. Milei mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, a los que supo definir como “faros de la libertad” .

También suele utilizar la expresión “las fuerzas que vienen del cielo” para referirse a su proyecto político y a sus “enemigos”. En ese contexto, el planteo del Papa se interpreta como una crítica indirecta a ese tipo de discursos que mezclan fe, poder y confrontación.

El mensaje del Santo Padre estuvo marcado por la tensión geopolítica y afirmó que Dios “rechaza la guerra” y que “nadie puede usar a Dios para justificar la guerra”.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu firmaron un acuerdo de seguridad y defensa Javier Milei y Benjamín Netanyahu firmaron un acuerdo de seguridad y defensa. NA

El Papa pide el fin de la guerra

Durante su alocución, León XIV citó al difunto obispo italiano Antonio “Tonino” Bello, reconocido defensor de la paz que se opuso férreamente a la Guerra del Golfo en la década del 90.

Estas palabras también marcaron un contraste directo con las expresiones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien utilizó citas de las Escrituras para sugerir un respaldo divino a las acciones militares contra el régimen iraní.

El inicio de la Semana Santa se vio condicionado por el impacto directo del conflicto en la región. Si bien en el Vaticano se realizó la tradicional procesión de palmas, la histórica peregrinación en Jerusalén fue cancelada por razones de seguridad.

Al respecto, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de dicha ciudad, lamentó que “debido a la guerra, este año no hemos podido realizar la tradicional peregrinación de Cuaresma”.

De esta manera, el pontífice inició las celebraciones litúrgicas con un llamado urgente a la desescalada y una crítica frontal a la validación religiosa de la violencia armada.