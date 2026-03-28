28 de marzo de 2026 - 16:15

Funcionario de Milei descalificó a Mercedes Sosa como una "gorda comunista" y un "cáncer"

Enzo Ferreira es coordinador de Radio Nacional Tucumán, emisora que lleva el nombre de la aplaudida cantante. Dura carta de la familia de Mercedes.

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y dirigente libertario, agravió a Mercedes Sosa

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y dirigente libertario, agravió a Mercedes Sosa

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Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y dirigente libertario, agravió a Mercedes Sosa

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y dirigente libertario, agravió a Mercedes Sosa

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El nombre de Mercedes Sosa quedó en el centro de la escena política por una polémica que sacude a Radio Nacional Tucumán, que lleva el nombre de la reconocida cantante. Enzo Ferreira, coordinador de la emisora y dirigente de La Libertad Avanza en la provincia, enfrentó una ola de críticas tras la viralización de publicaciones en la red social X donde lanzó fuertes agravios contra la laureada artista.

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El funcionario mileísta calificó a Mercedes Sosa como “gorda comunista” y replicó un mensaje de otro usuario que decía “esta gorda fue un cáncer”.

Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa
Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa

Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa

Lejos de retractarse, el tucumano defendió su postura: “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas”, escribió, mencionando también al Indio Solari.

Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa
Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa

Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa

Luego redobló la apuesta frente a los cuestionamientos masivos: “Un loco que no sé quién es salió en un medio pautado a ¿¿¿carpetearme??? con tuits funables. Sacó grandes piezas de humor negro que los tuiteros entienden bien. Desde el mediodía que estoy a los jijazos”.

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y dirigente libertario, agravió a Mercedes Sosa
Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y dirigente libertario, agravió a Mercedes Sosa

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y dirigente libertario, agravió a Mercedes Sosa

En la misma línea, Ferreira dejó en claro que no eliminaría los posteos: “No, boludo, están a la vista todos porque es mi cuenta de tw. No estás descifrando el código Da Vinci. Limitado”, expresó.

Incluso, ante comentarios de seguidores que también atacaban a Sosa, sostuvo: “Solo hice una descripción física e ideológica”.

Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa
Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa

Posteos de Enzo Ferreira en los que descalifica a Mercedes Sosa

Repudio al libertario que insultó a Mercedes Sosa y pedido de renuncia

El Ente Cultural de Tucumán difundió un comunicado con “más enérgico repudio” y advirtió que “este tipo de expresiones representan un ataque a la cultura y a la identidad tucumana”.

El organismo remarcó que los dichos “no sólo constituyen un agravio a su memoria, sino también a toda la comunidad que reconoce en su voz un símbolo de lucha, sensibilidad y compromiso social”.

En paralelo, la familia de la artista fallecida en 2009 publicó una carta titulada “La vigencia de un legado que trasciende el agravio”, donde eligió un tono reflexivo pero firme.

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“Su memoria no necesita defensa. Como familia, trabajamos permanentemente en la difusión de su obra y elegimos no responder al odio con más odio, porque como Mercedes nos enseñó, la mejor respuesta es la construcción cultural”, expresaron.

En el mismo texto, sumaron un reclamo concreto: “Es por eso también que pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán. Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar”.

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