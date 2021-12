El oficialismo logró el dictamen del Presupuesto 2022, pero no tiene asegurados los votos

Tras un trámite exprés, el Frente de Todos consiguió firmar dictamen sobre el Presupuesto 2022 y lo llevará al recinto de Diputados este jueves, pero no tiene los votos garantizados. El grueso de la oposición se encamina a rechazar el proyecto en el recinto y la sesión, que se extenderá durante largas horas, sigue con final abierto.

El oficialismo tiene serias complicaciones a la hora de los votos, porque Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y otras fuerzas podrían reunir hasta 132 votos en contra, mientras que el Frente de Todos juntaría, como máximo, 124. Es decir, solo puede apostar a forzar abstenciones y ausencias.

En un último intento, los líderes de Juntos por el Cambio le sugirieron a Sergio Massa que postergue el debate. Pero el presidente de la Cámara baja mantiene en pie la sesión. El intercambio se produjo en una reunión privada de la que participaron Mario Negri (UCR), Silvia Lospennato (Pro), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Rodrigo De Loredo (Evolución).

Mientras transcurría ese encuentro, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el apoyo de un aliado, el misionero Diego Sartori. El bloque Evolución y el schiarettista Ignacio García Aresca firmaron sendos dictámenes de rechazo.

El proyecto recibió a último momento más de 25 modificaciones, pero tampoco fueron suficientes para conformar a la oposición. El economista Martín Tetaz reveló que, según le confió en privado el titular de la comisión, Carlos Heller, esos retoques demandarán 180.000 millones de pesos extra, que se desconoce cómo se financiarán.

Molestos por el apuro del oficialismo, los diputados de la oposición presionaron a Heller para que llamara a un cuarto intermedio con el fin de conocer la letra chica de los cambios. “Esto ya no es ni una escribanía. Los escribanos por lo menos leen lo que firman”, bramó el radical Ricardo Buryaile, sintetizando el enojo del interbloque.

Debate caliente

Más allá de los cambios introducidos -como un esperado aumento en el monto de subsidios al transporte del interior-, en la oposición sostienen que los supuestos macroeconómicos no son realistas. “En Argentina no tenemos previsibilidad para definir un índice de inflación ni para el mes que viene”, lamentó el cordobés Víctor Hugo Romero (UCR).

En el mismo sentido, Alejandro Cacace (Evolución) advirtió que “nadie cree en su sano juicio que la inflación será del 33% en 2022″. “Si ya sabemos que las proyecciones no serán ciertas, ¿por qué insistimos en aprobar un Presupuesto con proyecciones que no son ciertas?”, interpeló.

En nombre del oficialismo, el porteño Itai Hagman aseguró que la meta es posible: “La inflación de noviembre fue del 2,5%. Si logramos que se mantenga todo el año que viene, da una proyección de 33%, 34%. Nos pueden decir que no es fácil lograrlo, pero no pueden decir que es ridículo que nos lo pongamos como objetivo. Es una proyección razonable, no es disparatada como proyectar la inflación a un dígito en 2019 y terminar con un 53,8%”.

En tanto, el Interbloque Federal de Alejandro “Topo” Rodríguez emitió un comunicado donde coincidió en que “el proyecto está totalmente fuera de la realidad”. “Es un dibujo de punta a punta que no sincera la inflación, la esconde. Insiste en un ajuste general, con el agravante de imponer que el Congreso le entregue facultades al Ejecutivo para aumentar impuestos”, expresó.

Subsidio al transporte y otros cambios

Tras insistentes pedidos de diputados tanto oficialistas como opositores, el Gobierno nacional aceptó incrementar en un 70% el monto destinado a subsidiar el transporte de pasajeros del interior del país, que pasará de los 27.000 millones de pesos previstos en el proyecto a 46.000 millones.

Además, Heller anunció que se facultará al Ejecutivo a constituir zonas aduaneras especiales donde haya comercio bilateral con países limítrofes. Y se prorrogará hasta diciembre de 2022 el blanqueo de capitales para la construcción: aquellos que ingresen antes del 30 de abril del 2022 pagarán un impuesto del 5%, y luego de esa fecha, abonarán el 10%.

Por otra parte, se creará un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios, para que los contribuyentes puedan condonar deudas de todo tipo vencidas al 30 de noviembre.

Otro cambio está vinculado a la ley que permite actualizar los balances de ganancias por inflación: solo se permitirá imputar un tercio de la inflación en 2021, y los dos tercios restantes se podrán aplicar en los balances de 2022 y 2023.