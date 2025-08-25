El nuevo intendente de Cambia Mendoza logró financiamiento provincial para un paquete de obras

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas , fue presentado formalmente como parte de Cambia Mendoza el jueves pasado y este lunes concretó un importante acuerdo con el gobernador Alfredo Cornejo para un paquete de obras.

El gobierno provincial acordó el financiamiento para obras que contemplan alumbrado público, movilidad sustentable e infraestructura básica y tienen como objetivo fortalecer el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida de los habitantes, informaron.

El convenio de financiamiento se firmó en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, en el marco de lo dispuesto por el artículo 48° de la ley 9.497 y el decreto 1.677/25.

En la oportunidad, Morillas destacó la importancia de las obras para la seguridad y el crecimiento de la comunidad. “ Son obras muy necesarias para mi pueblo. La iluminación en la calle El Retiro es fundamental, porque hoy es una boca de lobo donde ocurren accidentes todos los días”, expresó.

Y agregó: “También estamos avanzando en la urbanización de un barrio de Pareditas y en una ciclovía que tiene un doble propósito: darles seguridad a los chicos que concurren a la escuela y potenciar el proyecto turístico del Pueblo del Vino”.

Alfredo Cornejo junto a los intendentes de la UCR y el nuevo aliado, Alejandro Morillas, de San Carlos.

Por su parte, Badui resaltó el alcance del programa provincial y el trabajo conjunto con los municipios. “Son tres obras importantes que reflejan la planificación local y el acompañamiento provincial”.

Asimismo explicó que la ciclovía se inserta en un plan que impulsa el Municipio desde hace un año, vinculado al desarrollo enológico y turístico de La Consulta. También señaló que la urbanización del barrio Nuevo Milenio permitirá avanzar hacia soluciones habitacionales.

“Dentro de la inversión total, la Provincia aporta el 62% y el resto lo completa el Municipio. Estamos muy conformes porque hemos firmado con 16 departamentos, lo que demuestra una cobertura amplia en todo el territorio con obras que apuntan al desarrollo socioproductivo”, sostuvo la funcionaria.

Detalle de los proyectos financiados

Alumbrado público en calle El Retiro, en El Cepillo: inversión de $59.999.845,36, con financiamiento provincial de $35.999.907,22 (60%).

Compra de materiales para ciclovías en La Consulta – Pueblo del Vino: inversión de $278.601.586,97, con aporte provincial de $167.160.952,18 (60%).

Infraestructura básica en barrios Nuevo Milenio y Nueva Esperanza – Red de gas Tres Esquinas: inversión de $350.180.390,36, con financiamiento provincial de $227.617.253,74 (65%).

En total, el aporte de la Provincia asciende a $430.778.113,14. Con esta inversión, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso con San Carlos y con el desarrollo equilibrado de todos los departamentos destinando recursos estratégicos a obras que generan integración, bienestar y oportunidades para sus comunidades.