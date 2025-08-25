25 de agosto de 2025 - 18:16

El nuevo intendente de Cambia Mendoza logró financiamiento provincial para un paquete de obras

Alejandro Morillas firmó un convenio con el gobernador Alfredo Cornejo, días después de haberse sumado al frente oficialista formalmente.

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.&nbsp;

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas. 

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

durmiendo con el enemigo

Durmiendo con el enemigo

Por Luis Abrego
Los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR). 

Los dos senadores de Cambia Mendoza sorprendieron con la aprobación de leyes que rechaza Javier Milei

Por Martín Fernández Russo

El gobierno provincial acordó el financiamiento para obras que contemplan alumbrado público, movilidad sustentable e infraestructura básica y tienen como objetivo fortalecer el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida de los habitantes, informaron.

El convenio de financiamiento se firmó en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, en el marco de lo dispuesto por el artículo 48° de la ley 9.497 y el decreto 1.677/25.

En la oportunidad, Morillas destacó la importancia de las obras para la seguridad y el crecimiento de la comunidad. “Son obras muy necesarias para mi pueblo. La iluminación en la calle El Retiro es fundamental, porque hoy es una boca de lobo donde ocurren accidentes todos los días”, expresó.

Alfredo Cornejo
Alfredo Cornejo junto a los intendentes de la UCR y el nuevo aliado, Alejandro Morillas, de San Carlos.

Alfredo Cornejo junto a los intendentes de la UCR y el nuevo aliado, Alejandro Morillas, de San Carlos.

Y agregó: “También estamos avanzando en la urbanización de un barrio de Pareditas y en una ciclovía que tiene un doble propósito: darles seguridad a los chicos que concurren a la escuela y potenciar el proyecto turístico del Pueblo del Vino”.

Por su parte, Badui resaltó el alcance del programa provincial y el trabajo conjunto con los municipios. “Son tres obras importantes que reflejan la planificación local y el acompañamiento provincial”.

Asimismo explicó que la ciclovía se inserta en un plan que impulsa el Municipio desde hace un año, vinculado al desarrollo enológico y turístico de La Consulta. También señaló que la urbanización del barrio Nuevo Milenio permitirá avanzar hacia soluciones habitacionales.

“Dentro de la inversión total, la Provincia aporta el 62% y el resto lo completa el Municipio. Estamos muy conformes porque hemos firmado con 16 departamentos, lo que demuestra una cobertura amplia en todo el territorio con obras que apuntan al desarrollo socioproductivo”, sostuvo la funcionaria.

Detalle de los proyectos financiados

  • Alumbrado público en calle El Retiro, en El Cepillo: inversión de $59.999.845,36, con financiamiento provincial de $35.999.907,22 (60%).
  • Compra de materiales para ciclovías en La Consulta – Pueblo del Vino: inversión de $278.601.586,97, con aporte provincial de $167.160.952,18 (60%).
  • Infraestructura básica en barrios Nuevo Milenio y Nueva Esperanza – Red de gas Tres Esquinas: inversión de $350.180.390,36, con financiamiento provincial de $227.617.253,74 (65%).

En total, el aporte de la Provincia asciende a $430.778.113,14. Con esta inversión, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso con San Carlos y con el desarrollo equilibrado de todos los departamentos destinando recursos estratégicos a obras que generan integración, bienestar y oportunidades para sus comunidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La lista de concejales del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, encabezada por el radical Marcos Domenech, seguida por la libertaria Florencia Morales y, en tercer lugar, Emilce Jacobchuck de Activá.

Activá marca presencia en la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en General Alvear

Por Jorge Yori
Concejo Deliberante de Guaymallén en sesión. 

Un concejal de Guaymallén rompió con Cambia Mendoza: "El radicalismo no es un logo"

Por Redacción Política
El ministro de Defensa, Luis Petri, en su anterior paso por la provincia.

Luis Petri vuelve a Mendoza en modo candidato: cuándo será

Por Jorge Yori
El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Residencia de La Puntilla a Luis Petri y Facundo Correa Llano para sellar su candidatura. 

Fin del misterio: estos son los candidatos de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza

Por Redacción Política