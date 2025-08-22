Activá marca presencia en la lista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en General Alvear

La lista de concejales del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en General Alvear estará integrada por representantes de distintos espacios: radicales, libertarios y liberales. Este último sector, aportado por el grupo Activá , aliado al gobierno de Alfredo Cornejo , tendrá como representante a Emilce Jacobchuck , ubicada en el tercer lugar de la nómina.

Activá , espacio liderado por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , busca volver a marcar presencia en el Concejo Deliberante del sur provincial, como lo hizo en 2021 con el ingreso de Adrián Caltabiano , quien este año finaliza su mandato.

La lista definida por el intendente Alejandro Molero para acompañar su gestión desde el poder legislativo está encabezada por el radical Marcos Domenech , seguida por la libertaria Florencia Morales y, en tercer lugar, Jacobchuck . En cuarto y quinto lugar se encuentran los radicales Víctor García y Milagros Nieto .

Jacobchuck, de 48 años, es artista musical y da sus primeros pasos en la política. Aunque se sumó recientemente al espacio vinculado al sector empresarial, esta será su primera candidatura. Es titular de la escuela de música “Alas del Viento” , reconocida en el sur provincial y premiada a nivel nacional.

“Era nuestra candidata natural. Cuando el intendente nos dijo que teníamos este lugar, sin dudar el grupo la eligió y ella aceptó la propuesta. Estamos muy contentos”, aseguró Andrés Vavrik , referente de Activá en General Alvear.

Ándres Vavrik junto a Marcos Domenech y Emilce Jacobchuck Emilce Jacobchuck, candidata a concejal del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Actualmente, Activá participa en la gestión municipal con Eduardo Pérez Belmonte al frente de la contaduría general y Nelson Álvarez en la Dirección de Rentas. Además, Caltabiano continúa en el Concejo Deliberante junto a Carlos Zalazar, presidente del PRO local, que también forma parte del espacio.

“El gesto del intendente de darnos este espacio en la lista, a pesar de la resistencia de algunos sectores del radicalismo, confirma que es necesario que haya gente nueva en la política y que nuestro trabajo es valorado”, afirmó Vavrik.

El delegado en la zona Sur del Ministerio de la Producción sostuvo que Activá se siente parte de la gestión de Molero y que aporta “equilibrio” al proyecto de Cambia Mendoza. También adelantó cuáles deberían ser los próximos pasos del intendente.

“La gestión viene muy bien y se nota en el apoyo de los vecinos, pero cuando algo no nos gusta, lo manifestamos. Creo que el próximo paso debe apuntar a la modernización de la gestión y a la reducción de la presión impositiva municipal; eso la gente de Alvear lo va a agradecer”, concluyó Vavrik.

Activá se formó en 2021 con la intención de aportar la visión del sector privado a la política pública. Surgido en General Alvear, tuvo su primera experiencia electoral con el ingreso de Adrián Caltabiano al Concejo Deliberante.

Para las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la categoría municipal, los vecinos de General Alvear encontrarán seis listas en la Boleta Única:

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Marcos Domenech

Florencia Morales

Emilce Jacobchuck

Fuerza Justicialista de Mendoza

Óscar Bonnardel

Vanina Lucero

Elías Julio

Provincias Unidas

Laura Molina

Ariel Cordón Díaz

Raquel Yunes

Frente Verde

Pablo Reyes

Adriana Kurosky

Jaquelina Bequir

Frente Libertario Demócrata

Cecilia Quiroga

Diego Fischer

José María Muñoz

Partido de los Jubilados