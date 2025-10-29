El Ministerio de Seguridad activará una alerta máxima en las fronteras por la violencia en Brasil

La cifra de víctimas que dejó el operativo llegó a 132 y reconocen que aumentará. Patricia Bullrich convocó a una reunión con los equipos técnicos del ministerio.

El Ministerio de Seguridad activó una alerta en las fronteras por la violencia en Brasil.

Hace minutos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que activarán una alerta máxima en las fronteras luego de los hechos de violencia de ayer en las favelas de Río de Janeiro.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río”, dijo la funcionaria ante la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.

Según precisó, esa alerta significa mirar “con cuatro ojos si tienen antecedentes o no”. Luego explicó: “Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta. Es un público que no es tanto, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”.

Además, adelantó que convocó a una reunión con sus equipos técnicos en el ministerio para analizar el alcance de la situación. A su vez, aseguró que la alerta no implica el envío de fuerzas federales a la triple frontera, sino que revisar en profundidad a los perfiles de los ciudadanos que crucen desde Brasil.

Embed Consultada por @cnnradioarg, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que dispondrá “alerta máxima en las fronteras” a raíz de la guerra narco en Río de Janeiro. Las fuerzas federales reforzarán los controles a los brasileños. pic.twitter.com/JIatlwFgPq — Nicolás Gallardo (@nicogallaok) October 29, 2025 TN informó que será un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema que utiliza la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para filtrar los ingresos al país.