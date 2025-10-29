29 de octubre de 2025 - 14:12

El Ministerio de Seguridad activará una alerta máxima en las fronteras por la violencia en Brasil

La cifra de víctimas que dejó el operativo llegó a 132 y reconocen que aumentará. Patricia Bullrich convocó a una reunión con los equipos técnicos del ministerio.

El Ministerio de Seguridad activó una alerta en las fronteras por la violencia en Brasil.

El Ministerio de Seguridad activó una alerta en las fronteras por la violencia en Brasil.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Qué es el BOPE, la temida policía militar de Brasil que intervino en las favelas de Río de Janeiro.

Qué es el BOPE, la temida policía militar de Brasil que intervino en las favelas de Río de Janeiro

Por Redacción Mundo
Los vecinos del complejo de favelas Penha, en Río de Janeiro, hallaron más de 50 cuerpos un día después del operativo policial más mortífero registrado en la historia de la ciudad.

Horror en Río de Janeiro: ya son más de 130 muertos confirmados encontrados en las favelas

Por Redacción Mundo

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río”, dijo la funcionaria ante la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.

Según precisó, esa alerta significa mirar “con cuatro ojos si tienen antecedentes o no”. Luego explicó: “Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta. Es un público que no es tanto, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”.

Además, adelantó que convocó a una reunión con sus equipos técnicos en el ministerio para analizar el alcance de la situación. A su vez, aseguró que la alerta no implica el envío de fuerzas federales a la triple frontera, sino que revisar en profundidad a los perfiles de los ciudadanos que crucen desde Brasil.

Embed

TN informó que será un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema que utiliza la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para filtrar los ingresos al país.

La operación policial en las favelas de Río de Janeiro

El enfrentamiento entre la BOPE y grupo criminal Comando Vermelho dejó al menos 132 víctimas fatales, de los cuales cuatro son policías. Sin embargo, hay confusión con las cifras tras el hallazgo de cuerpos, por lo que la cifra sería mayor.

Operativo contra el narcotráfico en Brasil

Del impactante megaoperativo participaron 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados. Según el último comunicado del Gobierno regional, se detuvo a 81 sospechosos y requisaron 93 fusiles y media tonelada de drogas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro.

El Gobernador de Río de Janeiro dijo que el operativo en las favelas, que dejó más de 120 muertos, "fue un éxito"

Por Redacción Mundo
marcelo tinelli aplaude la reforma laboral del gobierno: su guino a javier milei

Marcelo Tinelli aplaude la reforma laboral del Gobierno: su guiño a Javier Milei

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, durante el acto de llamado a licitación para la megaobra en el Acceso Este.

Matías Stevanato celebró el anuncio de Alfredo Cornejo para el Acceso Este y analizó el resultado del PJ

Por Martín Fernández Russo
El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas comenzó en las últimas horas bajo la supervisión del Poder Judicial

Hay diferencias de 1.000 votos: ocho provincias esperan el escrutinio definitivo que podría cambiar bancas y ganadores

Por Redacción Política