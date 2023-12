El Ministerio de la Mujer ya no existe más: ahora es subsecretaría y tiene nuevo nombre

El gobierno de Javier Milei oficializó hoy la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que ahora baja de rango y se convierte en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Estará dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Así lo estableció el Decreto 86/2023 publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Mediante esta norma, el Gobierno nacional oficializó la modificación de estructuras dentro de la Administración Pública Nacional, que regía desde el 19 de diciembre de 2019 por el Decreto 50, cuando Alberto Fernández creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Sus titulares fueron Elizabeth Gómez Alcorta (2019-2022) y luego Ayelén Mazzina (2022-2023).

Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tuvo un presupuesto de $77.171,71 millones de pesos para todo 2023. Registraba 1.263 personas empleadas a julio de 2023, según Chequeado.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Las propuestas del Ministerio de las Mujeres

El Ministerio de las Mujeres tuvo varias polémicas que generaron fuerte repercusión entre la ciudadanía. En 2021, renunció Cecilia “Checha” Merchán, quien estaba al frente de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad y había denunciado en 2019 a Juan Manzur, designado entonces jefe de Gabinete, porque el exgobernador tucumano se había negado a que se le hiciera un aborto a una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela.

El Maestro Roshi en Dragon Ball Super. Fue cancelado por el Ministerio de las Mujeres en 2021.

También en ese año, el Ministerio de las Mujeres denunció a Dragon Ball Super por “violencia simbólica”, por lo que el canal infantil Cartoon Network levantó la famosa serie. En la transmisión a la que se hizo referencia, el personaje del Maestro Roshi le pide a uno de sus alumnos que le permita utilizar los “servicios” de una de sus mascotas mágicas, la cual puede transformarse físicamente. Allí le aclara que lo que quiere es “que se convierta en una hermosa jovencita” y se justifica diciendo “mi punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar”.

En 2023, el Ministerio de las Mujeres presentó el programa “MenstruAR” para “combatir desigualdades” porque, según Mazzina, “menstruar es político”.

Ayelén Mazzina presentó el Programa Nacional de Gestión Menstrual “MenstruAR” / Prensa Ministerio Mujeres

“Menstruar es político y pensar en achicar las brechas de la injusticia también es político. Y si las feministas todo el tiempo tenemos que dar explicaciones de nuestra agenda de igualdad de género, imagínense lo difícil que fue en su momento -y que sigue siendo- hablar de menstruación y poner este tema en la agenda de la política pública”, dijo.

“Más que un ‘ministerio de la menstruación’, yo digo que es un ‘ministerio con ovarios’ porque a mí no me da pudor ni hablar de menstruación ni garantizar más derechos que son agenda de mayorías, no de minorías, porque las mujeres menstruantes somos más de 12 millones y las mujeres somos más de la mitad de la población”, afirmó la extitular del ministerio que ya no existe más.

Seguí leyendo: