El mensaje de Milei para Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de X, y añadió: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

El Comité Nobel noruego destacó la “incansable labor de Machado en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado permanece en la clandestinidad desde hace casi un año, luego de ser perseguida por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela!”, celebró González Urrutia en redes sociales, acompañando su mensaje con un video de la llamada en la que Machado, visiblemente emocionada, expresó: “¡Estoy en shock!”.

