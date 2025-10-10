Un funcionario provincial celebró el Nobel de la Paz para María Corina Machado

El subsecretario de Relaciones Internacionales, José María Videla Sáenz, se manifestó por la distinción a la dirigente de la oposición de Venezuela.

El subsecretario de Relaciones Internacionales, José María Videla Sáenz, se expresó a favor del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado, mientras que el gobernador Alfredo Cornejo aún no se pronunció públicamente sobre la distinción.

La Academia Noruega, encargada de otorgar el galardón, destacó la lucha de Machado por los derechos de los ciudadanos venezolanos y su defensa de la democracia en ese país.

Tras conocerse la proclamación de Machado, el Ejecutivo mendocino no tardó en expresar su apoyo a la líder de la oposición al presidente Nicolás Maduro. Hasta el momento, Videla Sáenz, ha sido el único funcionario en manifestarse públicamente.

“Gran noticia que María Corina Machado haya ganado el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable lucha por la democracia en Venezuela. Su pacífica labor en defensa de los venezolanos azotados por la dictadura de Maduro es un ejemplo de resiliencia y trabajo por su pueblo”, expresó el funcionario en su cuenta de X.

Gran noticia que @mariacorinamachado haya ganado el premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable lucha por la democracia en Venezuela. Su pacífica labor en defensa de los venezolanos azotados por la dictadura de Maduro es un ejemplo de resiliencia y trabajo por su pueblo. pic.twitter.com/GKvJcb4cri — Jose M. Videla Saenz (@JoseVidelaSaenz) October 10, 2025 El presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, anunció este viernes la entrega del galardón a Machado. En su mensaje, explicó que todos los miembros del Comité coincidieron en reconocerla por ser "una mujer valiente y comprometida con su nación", y agregó que "mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".