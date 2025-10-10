No fue para Trump: el Nobel de la Paz 2025 quedó para Corina Machado

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", destacó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Machado demostró que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente , en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, señaló el comité.

"La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo", agregó sobre la exdiputada.

"En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", declaró.

María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025

Decepción para Donald Trump: no hubo Nobel de la Paz

En la previa de la entrega del Nobel de la Paz, hubo expectativa en la Casa Blanca y aliados de Trump por su reciente intervención en el acuerdo entre Israel y Hamás para acabar con la guerra en Gaza.

A pesar de la presión política, el Nobel, en las bases de su concurso vigente desde 1901, valora mayormente los esfuerzos del año anterior que el que efectivamente se anuncia.

El comité dio ya a entender esta semana que fue el lunes cuando quedó resuelto quién sería el galardonado este año, es decir, dos días antes de que se conocieran los acontecimientos sobre Trump, Israel y Hamás.

reunion milei trump El presidente Javier Milei había apoyado la candidatura de Donald Trump al Nobel de la Paz 2025 EFE

Ayer, en su segunda comparecencia del día ante la prensa, a Trump le preguntaron si creía que acabaría cumpliendo su sueño de ser distinguido con el galardón, que ya ganó Barack Obama en 2009.

“Se lo dieron sin haber hecho absolutamente nada, salvo destruir nuestro país”, contestó el republicano, quien anhela el Nobel de la Paz desde su viaje a Corea del Norte en 2019.

En la última semana, el presidente argentino Javier Milei declaró en X su intención de que el comité sueco le diera el Nobel a Trump: "Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo".