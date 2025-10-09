9 de octubre de 2025 - 11:13

Venezuela denunció que Estados Unidos "secuestró" a 78 niños venezolanos

Según Diosdado Cabello, los menores están retenidos en Estados Unidos a pesar de que sus padres fueron deportados a Venezuela.

Venezuela denunció que Estados Unidos secuestró a 78 niños venezolanos.

Venezuela denunció que Estados Unidos "secuestró" a 78 niños venezolanos.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

El ministro del Interior y figura clave del chavismo, Diosdado Cabello, denunció este miércoles que al menos 78 niños venezolanos se encuentran "secuestrados" en Estados Unidos por orden del gobierno del presidente Donald Trump.

Leé además

EE.UU. lanzó un misil contra una “narcolancha” en el Caribe

Estados Unidos destruyó una "narcolancha" cerca de Venezuela: 4 muertos

Por Redacción Mundo
Los votos de países latinoamericanos en las Naciones Unidas mostraron posturas muy divergentes entre ellos.

La significación de la región en la Asamblea de la ONU

Por Rosendo Fraga

Según el funcionario, los menores permanecen retenidos en territorio norteamericano, pese a que sus padres ya fueron deportados a Venezuela.

"Fueron secuestrados en Estados Unidos por el Gobierno de los Estados Unidos, se los arrancaron a sus padres de las manos", expresó Cabello durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El dirigente chavista, considerado el número dos del gobierno de Nicolás Maduro, precisó que se trata de 47 niñas y 31 niños, quienes habrían quedado bajo custodia en centros de detención migratoria.

milicia bolivariana
Nicolás Maduro defendió los ejercicios de la FANB como respuesta al “imperio norteamericano” y llamó a los campesinos a prepararse para tomar las armas.

Nicolás Maduro defendió los ejercicios de la FANB como respuesta al “imperio norteamericano” y llamó a los campesinos a prepararse para tomar las armas.

Las acusaciones contra Estados Unidos

Durante su intervención, Cabello mostró fotografías que, según él, muestran a varios de los menores en "centros de reclusión de inmigrantes" en Estados Unidos.

Luego aseguró que las familias venezolanas que migraron salieron de su país a "buscar lo que ellos llamaron una nueva oportunidad en el mundo" y "se fueron tras el sueño americano", que fue "promovido por grandes campañas mediáticas".

El Ministerio del Interior venezolano informó que 197 connacionales, entre ellos cuatro niños, fueron repatriados este miércoles desde El Paso, Texas, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa estatal para facilitar el regreso de migrantes.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro hablando junto al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y primera dama, Cilia Flores, durante la activación del

Nicolás Maduro hablando junto al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y primera dama, Cilia Flores, durante la activación del "Plan Independencia 200" en Caracas (Venezuela).

El conflicto migratorio

La denuncia ocurre en el marco del acuerdo suscrito entre Caracas y Washington en enero pasado para la deportación controlada de venezolanos, a pesar de que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

El pasado 12 de septiembre, Venezuela ya había comunicado el retorno de cuatro niños "retenidos" en Estados Unidos y agradeció a la primera dama Melania Trump por su mediación. En ese momento, Camilla Fabri, presidenta del programa Vuelta a la Patria, cuestionó que país norteamericano haya enviado solo a cuatro niños cuando dijo que se esperaba la llegada de nueve.

El presidente Nicolás Maduro, aseguró que recibió ayuda del papa León XIV para el regreso de niños "secuestrados" en Estados Unidos e indicó que ya han "rescatado a más de 45".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, ya está en Miami. 

La Selección Argentina ya está en Miami: cronograma y amistosos del equipo de Lionel Scaloni

Por Redacción Deportes
Es octubre y ya hay festejos de Navidad en Venezuela

Ya es Navidad en Venezuela: así festejan por adelantado como quiere Nicolás Maduro

Por Redacción Mundo
Acuerdo de paz entre Israel y Hamas: qué pasará con el alto al fuego y los rehenes.

Acuerdo de paz entre Israel y Hamas: qué pasará con el alto al fuego y los rehenes

Por Redacción Mundo
El premio Nobel de Literatura 2025 fue par el escritor húngaro László Krasznahorkai 

Quién es László Krasznahorkai, el escritor húngaro que ganó el Nobel de Literatura 2025

Por Redacción Mundo