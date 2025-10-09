Donald Trump planteó que España sea expulsada de la OTAN

El presidente de España se negó a aumentar su gasto en defensa, lo que le valió el llamado de atención de su par estadounidense.

Trump sugirió que España sea expulsada de la OTAN.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sugirió expulsar a España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Su declaración surgió este jueves, en respuesta a la negativa de ese país a incrementar su gasto en defensa.

"No tienen excusa para no hacerlo", señaló el mandatario estadounidense a los reporteros en la Casa Blanca. Sus dichos se dieron durante una reunión con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, de visita en EE.UU.

Embed Trump: "Francamente, quizás haya que echar a España de la OTAN" pic.twitter.com/8oPBD9UWY4 — EL MUNDO (@elmundoes) October 9, 2025 Y agregó: "Francamente, quizá deberían echarla de la OTAN. Van a tener que empezar a hablar con España", aseveró Trump. "Tienen que llamar y averiguar por qué está rezagada", planteó Trump.

Cabe recordar que, bajo presión del presidente de EE.UU., los miembros de la OTAN acordaron en junio elevar su gasto militar a 5% del producto interno bruto (PIB) para 2035. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó el objetivo.