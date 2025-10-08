Una senadora de Estados Unidos repudió el recital de Milei y apuntó contra Trump por la ayuda financiera

Se trata de la demócrata Elizabeth Warren, quien criticó a Trump de recortar la atención médica para los estadounidenses por darle plata al Gobierno argentino.

Una senadora demócrata de Estados Unidos criticó a Trump por Milei.

Una senadora demócrata de Estados Unidos encendió la polémica tras cuestionar a su presidente Donald Trump al otorgar una ayuda financiera de U$S20.000 millones a la Argentina. Para expresar su rechazo, Elizabeth Warren publicó un video de Javier Milei cantando en el Movistar Arena, durante la presentación de su libro el pasado 6 de octubre.

A través de su cuenta oficial de X, la senadora por el estado de Massachusetts cuestionó a Trump, al que acusó de otorgarle plata al Gobierno argentino “mientras recorta la atención médica para los estadounidenses”.

Mostrando un video de Milei en donde entona el tema “Demoliendo hoteles”, de Charly García, Warren manifestó: “Esta es la persona a la que Donald Trump quiere darle US$20 mil millones de nuestro dinero, mientras recorta la atención médica para los estadounidenses en su propio país”.

This is who Donald Trump wants to give $20 billion of our money to while he guts health care for Americans at home. https://t.co/EUDc5NKl6w — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 8, 2025 Polémica: Milei recorre los medios internacionales En el video se visibiliza al Jefe de Estado argentino durante la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, el pasado 6 de octubre. Además de recorrer a nivel nacional, la supuesta banda musical de Javier Milei recorrió los medios internacionales, y cosechó diversas críticas.

La queja de Elizabeth Warren se refiere a las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina, en donde el Tesoro americano negocia un swap por un total de US$ 20.000 millones para el país.