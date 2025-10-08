No, Fred Machado no aparece con Javier Milei en esta foto de 2021: es el legislador porteño Leonardo Saifert

Circulan en redes sociales publicaciones que muestran una foto de 7 personas sobre un escenario, acompañada del siguiente mensaje: “FRED MACHADO arriba del escenario con Milei y Villarruel EN PLENA CAMPAÑA . MILEI ES NARCO”.

Sin embargo, esto es falso: quien aparece en la imagen no es Machado, el empresario involucrado en una causa de narcotráfico en los Estados Unidos que tiene pedido de extradición , sino un legislador porteño de La Libertad Avanza.

Los posteos desinformantes se compartieron en X , Reddit , Instagram , Threads y Facebook , alcanzando más de 300 mil visualizaciones y 13 mil interacciones.

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google de la foto viral se encontraron posteos que revelan que el acto ocurrió el 7 de agosto de 2021 en Plaza Holanda, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer gran acto de campaña de Milei para las elecciones legislativas de 2021, en las que se lanzó a la política.

El evento fue cubierto por muchos medios de comunicación (ver acá y acá ). La cuenta oficial de La Libertad Avanza también publicó fotos del acto.

Un video de Youtube publicado al día siguiente lleva el título “Milei lanzó su campaña ante una multitud de personas 7/8/2021”. Al cierre del acto, en el minuto 27 del video, se ve cómo empiezan a subir otras personas al escenario y saltan junto a Milei y a Victoria Villarruel, hoy vicepresidenta de la Nación.

Entre ellas, está el mismo hombre al que en los posteos desinformantes se le atribuye ser Fred Machado. Sin embargo, Chequeado —medio que, junto a AFP, coordina la alianza Reverso — confirmó que se trata de Leonardo Saifert, quien en ese momento estaba haciendo campaña para legislador porteño.

Una comparación de una imagen de ese día con una foto oficial de Saifert exhibe que se trata de la misma persona.

Leonardo Saifert Foto oficial de Leonardo Saifert (izq) como legislador porteño y captura del acto el 7 de agosto de 2021 Reverso

El propio Leonardo Saifert, legislador porteño por La Libertad Avanza, escribió en su cuenta de X: “Recién me entero que me quisieron hacer pasar por Fred Machado jajajajaja”.

Saifert se desempeña como legislador de la ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2021, y fue reelecto en las elecciones del 18 de mayo de 2025.

Ante la consulta de Chequeado, Saifert dijo: “Sí, exactamente, el de la foto soy yo. En el ‘21 hicimos muchos actos y estuvimos en muchos escenarios, no recuerdo puntualmente cuál fue ese”.

La detención de Fred Machado fue el 16 de abril de 2021

Para la fecha del acto de campaña, Federico “Fred” Machado ya había sido detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Neuquén. La detención ocurrió el 16 de abril de 2021 y fue enviado a un penal en Bariloche.

El 27 de abril del mismo año pidió la excarcelación, pero le fue denegada: “En coincidencia con el planteo de la fiscal federal Maria Cristina Beute y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el Juzgado Federal de Neuquén N° 2, a cargo de Gustavo Villanueva, rechazó el planteo de excarcelación realizado por el defensor de un ciudadano argentino que se encuentra detenido con fines de extradición a partir del pedido de los Estados Unidos por lavado de dinero y contrabando de drogas”.

El 21 de septiembre de 2021, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, le había denegado la prisión domiciliaria. Sin embargo, luego se la otorgó, tras una presentación de Machado ante la Cámara de Casación.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].