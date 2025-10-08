Abuchearon a Javier Milei en el microcentro porteño y debió retirarse escoltado por seguridad: qué le gritaron

El mandatario presidencial Javier Milei fue abucheado en el microcentro porteño, lo que obligó a la custodia presidencial a intervenir y escoltarlo hasta su vehículo oficial para abandonar el lugar. El episodio ocurrió tras salir de un edificio ubicado en la avenida de Mayo.

No, Fred Machado no aparece con Javier Milei en esta foto de 2021: es el legislador porteño Leonardo Saifert

Adorni dijo que no habla en nombre de Espert, pero no negó ser el vocero de Milei como afirman posteos virales

Minutos después de ser visto en la zona, una multitud se reunió frente al edificio y comenzó a gritar insultos en señal de repudio . Entre los cánticos se escuchó el insulto “hijo de puta” , mientras el mandatario subía rápidamente a la camioneta oficial escoltado por la Policía Federal Argentina y su equipo de seguridad.

El hecho se produjo a pocos días de otro cruce que el presidente protagonizó en la ciudad de Mar del Plata , donde también fue increpado por un vecino . En esa oportunidad, Milei respondió con ironía, una actitud que fue registrada en video y luego se viralizó en redes sociales.

Según informó la agencia Noticias Argentinas , Javier y Karina Milei mantuvieron una reunión con empresarios en el histórico Cénit , luego del encuentro de Gabinete realizado durante la mañana.

Tras el cruce de este mediodía, el mandatario se dirigió hacia la quinta de Olivos , mientras que la funcionaria regresó a Casa Rosada para encabezar una nueva reunión de la mesa de campaña.

Cruce en Mar del Plata

El martes 7 de octubre, durante una caminata por la avenida Colón en Mar del Plata, un hombre le gritó desde un balcón: “¡Estafador, hijo de puta!”. En lugar de ignorarlo, el mandatario respondió con sarcasmo: “Igual te estoy arreglando la vida”.

El intercambio se intensificó cuando una mujer del entorno presidencial lo alentó diciendo “Dome, Milei, dome”, a lo que el Presidente replicó: “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, dale”, generando risas entre los militantes presentes.

La visita a la ciudad balnearia formó parte de una agenda oficial que incluyó la inauguración de una planta procesadora de papas de la firma Lamb Weston, una inversión de 300 millones de dólares que generará unos 250 empleos. Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

En esa misma jornada, el mandatario también brindó su respaldo al primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Diego Santilli, en reemplazo de José Luis Espert. En su discurso, lanzó un mensaje directo contra el delito: “Narcos y chorros, les aviso que se las vamos a hacer pasar mal”.