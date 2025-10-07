7 de octubre de 2025 - 19:27

Milei se cruzó con un vecino que lo increpó desde un balcón: "Te estoy arreglando la vida"

El presidente tuvo un cruce en Mar del Plata mientras firmaba autógrafos en su visita a la ciudad para respaldar la candidatura de Diego Santilli.

Milei se cruzó con un vecino que lo increpó desde un balcón

Milei se cruzó con un vecino que lo increpó desde un balcón

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei mantuvo hoy un cruce con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata, a donde se trasladó para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli para las elecciones del 26 de octubre.

Leé además

Así fue el show completo de Milei: un presidente devenido en rocsktar

Así fue el show completo de Milei: un presidente devenido en rocsktar que le cantó al núcleo duro

Por Redacción Política
Javier Milei presentó su nuevo libro con un show de rock y generó una ola de memes en redes

Las redes no perdonaron el descontrolado show de Javier Milei: críticas y memes

Por Redacción Política

Mientras el mandatario caminaba por la vereda en la zona de Avenida Colón, se generó un momento tenso y a la vez divertido, donde Milei le contestó a un vecino que lo insultó y le reclamó desde un balcón. “Te estoy arreglando la vida”, le gritó Milei al vecino marplatense.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que volviera a responder a las agresiones verbales, al grito de “Dome, Milei, dome”.

Embed

“Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale”, replicó el mandatario mientras se sacaba fotos junto a sus seguidores.

Milei se mostró junto a Santilli en la ciudad balnearia para apoyar la candidatura del dirigente del PRO tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en ese distrito y debió dar un un paso al costado por el escándalo derivado de su vinculación con el empresario Federico ‘Fred’ Machado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

desde madrid, el ironico video de lali esposito tras el show de javier milei

Desde Madrid, el irónico video de Lali Espósito tras el show de Javier Milei

Por Redacción Espectáculos
El show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena. 

Para el gobierno de Cornejo, Milei "volvió a su mística" con el show y Omar Félix "debe aprovechar" su visita

Por Martín Fernández Russo
La nota de Bloomberg: Argentinos van a Chile a gastar los dólares que Milei necesita

El informe lapidario de Bloomberg: "Argentinos van a Chile a gastar los dólares que Milei necesita"

Por Redacción Economía
La inesperada reacción de Lilia Lemoine en el show de Milei

La inesperada reacción de Lilia Lemoine en el show de Milei: apartó a una corista y acaparó el escenario

Por Redacción Política