Milei se cruzó con un vecino que lo increpó desde un balcón: "Te estoy arreglando la vida"

El presidente tuvo un cruce en Mar del Plata mientras firmaba autógrafos en su visita a la ciudad para respaldar la candidatura de Diego Santilli.

Milei se cruzó con un vecino que lo increpó desde un balcón

El presidente Javier Milei mantuvo hoy un cruce con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata, a donde se trasladó para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli para las elecciones del 26 de octubre.

Mientras el mandatario caminaba por la vereda en la zona de Avenida Colón, se generó un momento tenso y a la vez divertido, donde Milei le contestó a un vecino que lo insultó y le reclamó desde un balcón. “Te estoy arreglando la vida”, le gritó Milei al vecino marplatense.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que volviera a responder a las agresiones verbales, al grito de “Dome, Milei, dome”.

Embed Milei llegó hace un minuto a Mar del Plata y ya domó a un orco pic.twitter.com/UoOoFoIF85 — Mariano Pérez (@marianoperez912) October 7, 2025 “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale”, replicó el mandatario mientras se sacaba fotos junto a sus seguidores.

Milei se mostró junto a Santilli en la ciudad balnearia para apoyar la candidatura del dirigente del PRO tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en ese distrito y debió dar un un paso al costado por el escándalo derivado de su vinculación con el empresario Federico ‘Fred’ Machado.