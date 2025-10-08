Milei extenderá su agenda en Mendoza y sumará una caminata por el centro junto a Cornejo y Petri

La nueva agenda de Javier Milei en Mendoza será más extensa de lo previsto originalmente . Fuentes de Casa de Gobierno y de La Libertad Avanza Mendoza confirmaron a Los Andes que a la participación ya establecida en el sur provincial se sumó una parada en el microcentro de Mendoza capital.

La decisión fue repentina y la ventiló Presidencia. En Casa de Gobierno la confirmaron, pero el intendente anfitrión no.

Llamativamente, el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, se enteró de la recorrida de Milei por los medios.

El municipio de la Capital afirmó que no hubo hasta el momento una solicitud de uso del espacio público , cómo corresponde hacer para cumplir con el Código de Convivencia. Es más, allegados a Suárez hicieron saber que el jefe comunal no va a participar de la actividad porque tiene otros compromisos.

El presidente aterrizará en territorio mendocino cerca del mediodía de este jueves, directamente en el aeropuerto internacional Santiago Germanó de San Rafael . Allí participará del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas , organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA) en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”.

En San Rafael, el presidente brindará un discurso ante empresarios y productores, luego de escuchar las palabras del presidente de la CCIA, Gabriel Brega, el intendente anfitrión, Omar Félix, y el propio gobernador Alfredo Cornejo.

Caminata por la Peatonal

Tras el almuerzo en el sur, Milei y su comitiva partirán hacia Mendoza capital para llevar adelante la nueva actividad: una caminata en horas de la tarde. Lo que está planeado es que el mandatario encabece una recorrida desde las 18 en la Peatonal Sarmiento. La caminata partirá desde la intersección de Peatonal y 9 de Julio.

Esta actividad en Ciudad de Mendoza fue decidida pasadas las 19 de hoy, pese a que inicialmente el Gobierno provincial aseguraba que el presidente regresaría inmediatamente a su avión después del almuerzo.

El Jefe de Estado estará acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. También se sumará a la comitiva su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

La "movida" en la Peatonal es similar a las que el Jefe de Estado ha encabezado en otras provincias recientemente, en el marco de la campaña por las elecciones legislativas del 26 de octubre. La idea es volver a tener contacto con la ciudadanía "de a pie", buscando replicar el apoyo que lo consagró presidente en 2023. En el entorno presidencial confían en que Mendoza, una de las provincias que más lo respaldó con sus votos, podría conseguir uno de los mayores triunfos electorales en las próximas contiendas.

Para resguardar la integridad del mandatario durante la caminata, se montará un fuerte operativo de seguridad. Tras su paso por la provincia, el presidente partirá nuevamente a Buenos Aires por la tarde noche, aproximadamente a las 20 .