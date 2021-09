El llamado de Diego Santilli al cerrar su campaña: “La provincia y nuestro país necesitan hoy cambiar”

El precandidato a diputado nacional de Juntos en Buenos Aires, Diego Santilli, cerró este jueves su campaña electoral hacia las elecciones primarias del próximo domingo con un llamado a “cambiar” la “provincia y el país”.

“Hay otra manera y la provincia necesita hoy ese cambio. La provincia y nuestro país necesitan hoy cambiar. Hay que terminar con el relato, las chicanas. Hay que empezar ahora, no podemos darnos el lujo de esperar para cambiar. Hay que empezarlo a hacer ahora, este domingo”, pidió el postulante que impulsa el macrismo en el territorio bonaerense.

Santilli encabezó un acto en la ciudad de La Plata, donde se mostró con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta de Propuesta Republicana (Pro), Patricia Bullich; Miguel Angel Pichetto; el intendente de Vicente López, Jorge Macri, sus compañeros de lista y demás referentes del espacio.

El gran ausente fue el ex presidente Mauricio Macri, quien ayer sí estuvo en el cierre de la campaña de María Eugenia Vidal en la Capital Federal y participó del acto de los precandidatos en Córdoba.

El ex vicejefe de gobierno porteño buscó contrastar con el oficialista Frente de Todos y renovó sus críticas contra el gobierno nacional. “Por un lado tenemos un gobierno que improvisó y con su soberbia avasalló todo”, dijo.

“Un gobierno que dejó a los chicos un año y medio sin clases; un gobierno que liberó miles de delincuentes encerrándonos a los ciudadanos en nuestras casa; un gobierno que aprovechó la pandemia y la crisis económica, aumentó 16 impuestos y creó 3 impuestos nuevos; un gobierno que no escuchó, que cuando vino la vacuna se adelantó a la fila; un gobierno que nos deja en la Argentina en la que estamos hoy, empobrecidos, cansados, hartos, con bronca”, fustigó.

Seguido, “El Colo” aseguró que en Juntos por el Cambio “hay otra forma de hacer las cosas, escuchando, trabajando con profesionalidad”. “Hay un equipo que aplicó cada vacuna que recibió, sin privilegios, haciendo la fila, esperando su turno. Un equipo que estuvo al lado suyo en los peores momentos. La pandemia demostró que no tenemos por qué resignarnos, que hay otra forma de hacer las cosas, otra manera de encarar las cosas”, completó.

En el acto hubo cánticos a favor de Horacio Rodríguez Larreta y de su carrera presidencial. “Presidente, Horacio Presidente”, corearon los militantes de ese espacio de JpC en el estadio techado del Club Atenas.

“Tenemos que volver a llevar la energía de cambio y transformación en todo el país, pero no sólo volver a nivel nacional, también en la provincia tenemos que retomar la energía de cambio que tenía María Eugenia (Vidal, ex gobernadora bonaerense)”, dijo el mandatario porteño luego de que los presentes cantaran: “Vamos a volver”.

Por su parte, Patricia Bullrich insistió en señalar un nuevo objetivo para estas elecciones legislativas. “Además de lograr que no tengan mayoría, por eso necesitamos muchos diputados, quiero plantearles otro objetivo estratégico: hoy Cristina (Kirchner) se sienta en el Senado y tiene quórum. Bueno, vamos a sacarle el quórum, con cinco senadores más le sacamos el quórum”, planteó.

“¿Saben ustedes lo que significa que Cristina no tengan quoórum? Significa que todo lo que nos pasó a nosotros, las 14 toneladas de piedras, todo lo que no se pudo hacer durante muchos años, se va a poder hacer. Porque si en este país hay equilibrio republicano y el Senado no está dominado por un solo partido, vamos a tener gobernabilidad y a esa gobernabilidad vamos a sumarle una cosa más, valentía para gobernar la Argentina”, dijo la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.

El referente de la Coalición Cívica Juan López, que integra la lista de Santilli, lanzó duras críticas contra la administración del gobernador Axel Kicillof, contra el presidente Alberto Fernández y contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Dijo que la boleta de Santilli tiene que ganarle al “soberbio incompetente que gobierna la provincia de Buenos Aires” y “le tiene que ganar al títere impotente que esta en la Casa Rosada”.

“Pero le tiene que ganar a alguien más, que hoy parece que va a dar la cara, que de la cara la señora Cristina hoy porque el domingo se va a tener que hacer cargo de una derrota, el domingo y el 14 de noviembre se va a hacer cargo de una derrota porque estamos cansados, hartos”, agregó.