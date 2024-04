El Gobierno y los gremios se ven las caras otra vez en paritarias: qué oferta se rechazó y qué esperan para hoy

El Gobierno provincial vuelve a reunirse este miércoles con los gremios estatales, tras el primer fallido encuentro de la semana pasada, en la cual todos los sindicatos decidieron rechazar la propuesta de incremento salarial ofrecido en las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo.

La oferta fue la misma para todos: un incremento al básico de un 10% en abril, un 10% mayo y otro 10% junio.

No obstante, no se llegó a acuerdos con ningún gremio, y todo quedó en stand by hasta este miércoles, donde se verán las caras por segunda vez a partir de las 9. En primer lugar lo hará el SUTE, luego ATE y por la tarde Ampros.

Pedidos para la segunda reunión paritaria

Desde el SUTE el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, sostuvo que la oferta anterior fue “casi una tomada de pelo”, ya que llegó solo el 10% de aumento al básico y estado docente, pero “faltan un montón de cosas”.

En este sentido, expresó que “si no modifican los pisos de la escala salarial no aumentarán los salarios de la mayoría de los docentes”. Indicó además que el Ejecutivo “está cambiando la cláusula de garantía por estado docente, pero el sueldo no se modificaría”, indicó, además de expresar que de igual forma ese 10% cada mes “es insuficiente”.

En el caso de Ampros, la secretaria general Claudia Iturbe mencionó que la propuesta fue rechazada “fundamentalmente porque sigue siendo en base a diciembre del año pasado”. También subrayó que “no contempla la pérdida del poder adquisitivo de la inflación acumulada de todos estos años”.

Claudia Iturbe, de Ampros.

La titular del gremio remarcó que la inflación es la “artífice de la pérdida del recurso humano de profesionales de la salud que ha tenido la provincia de Mendoza, de la salud pública en especial”. Y también se refirió al momento en el que hay “gran necesidad” dado que por “la situación económica que tiene el país, la población se ha volcado absolutamente a la salud pública y necesita una salud pública de calidad”.

Por otro lado, ATE rechazó la misma propuesta que se ofreció tanto para la Administración Central, como también para los no profesionales de la salud.

“El Gobierno tiene que presentar una política concreta de restauración salarial para los trabajadores”, sostuvo Roberto Macho, secretario general de ATE, a la salida de la reunión en la Subsecretaría de Trabajo.

Al respecto, manifestó que se trató de “un 30% en total que está muy alejado de los costos reales que enfrentan los trabajadores cada vez que van a un supermercado, a cargar combustible o la SUBE, o a pagar cada uno de los servicios que el Ejecutivo que aumentan de manera reiterada. No hay bolsillo que aguante y los estatales no somos la excepción”.

Para Macho, el Gobierno “no dice la verdad” cuando habla de la baja en la recepción de recursos, y aseguró que “tiene una recaudación sustentable para dar un aumento salarial a los trabajadores estatales, quienes están muy por debajo de la inflación”.

“El Gobierno cuenta con los recursos para presentar una propuesta salarial seria. No debe ser cómplice del ajuste y derrocamiento del Estado que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, añadió.