El Gobierno quiere adjudicar Portezuelo antes de fin de año

La obra Portezuelo del Viento se jugaba una parada importante ayer porque vencía el plazo para que el único oferente mejorase el precio de la propuesta. Finalmente el consorcio Malal-Hue, integrado por la firma china Sinohydro y las locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas, afinaron el lápiz y cotizaron con un 22,6% menos, más de U$S200 millones. Según cálculos oficiales, la obra costaría ahora 980 millones de dólares.

Ahora, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento procederá al análisis de la nueva propuesta y deberá avalar, o no, la optimización de costos en varios ítems que hizo el consorcio.

Si hay luz verde, una comisión integrada por varios ministerios deberá expresarse para que luego Fiscalía de Estado haga lo propio. La intención del Gobierno es adjudicar la obra antes de fin de año, pero como no hay plazos administrativos para que resuelvan los organismos, es más un deseo que una certeza.

“El pliego se tiene que respetar en su totalidad”, indicó Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública. De esta manera, Portezuelo del Viento avanza casilleros de cara a la adjudicación. “Deseamos que sea a fin de año” dijo el ministro.

Las negociaciones se concentraban principalmente en los precios, dado que las propuestas superaban los montos previstos por el Gobierno provincial. Las ofertas iban desde U$S 884 millones hasta los U$S 1.063 millones, pero si se contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monto subía entre los U$S 1.070 hasta los U$S 1.286 millones, lo que representaba un monto mayor al presupuesto oficial del aprovechamiento multipropósito Portezuelo del Viento, que es de U$S 884 millones.

Ese fue el motivo por el cual el Ministerio de Infraestructura exigió una mejora al único oferente. El plazo fijado en un inicio era el 16 de junio, pero se otorgó una prórroga hasta ayer 30 de junio, fecha en la que finalmente se concretó la nueva propuesta con IVA incluido.

Con lo acercado ayer por las firmas que integran el consorcio, que se rebaja en un 22,6% (unos U$S 200 millones) la pelota está en la cancha del Gobierno. La comisión es la que debe analizar los cambios, es decir, dónde se bajaron los costos, y expresarse sobre el tema.

“Lo que se mencionó y quedó en el acta es que es una optimización de costos en varios ítems pero no en la disminución de ninguno de los alcances que componen el pliego licitatorio. Todo lo que el pliego pidió, acerca de lo que necesita la obra, está contemplado y se garantiza su ejecución”, manifestó Isgró, agregando que tampoco se modifican “la calidad ni cantidad de materiales” solicitados.

En ese sentido, el ministro destacó la respuesta por parte de las firmas y mejorar la oferta aunque no hay detalles sobre dónde fue el ajuste financiero. Una vez que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento avala el sobre entregado, será otra la que continúe con en análisis y es la que está integrada por los ministerios de Economía, Hacienda, Gobierno y Planificación e Infraestructura Pública.

Finalmente deberá expresarse Fiscalía de Estado para que sea el gobernador Rodolfo Suárez quien estampe la última firma para la adjudicación.

En el Gobierno provincial hay cautela en cuando a plazos, pero en lo que es “una expresión de deseo” la intención es que “esperamos que fuera antes de fin de año pero hay que esperar a que se expida la comisión”, sostuvo Isgró.

Los futuros desembolsos

El Gobierno espera que el 28 de julio la Nación realice el tercer desembolso del año de US$ 46.319.402. Hasta el momento la provincia acumula US$ 215.361.862, de un total de US$ 1.023.362.922 que le corresponde legítimamente recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024. De acuerdo con el convenio firmado entre Nación y Provincia a mediados de 2019, estos fondos poseen una cláusula que les otorga seguridad jurídica, es decir que quedarán depositados en un fideicomiso que solo podrá utilizarse para la construcción de la presa hidroeléctrica.