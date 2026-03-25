El Gobierno pagó un vencimiento en dólares con fondos de la caja, pero emitirá bonos para reponer el dinero

El Gobierno liquidó con fondos de la caja la primera de las dos cuotas de este año del bono PMM29 en dólares . El desembolso total fue de 54,5 millones de dólares y los fondos gastados se van a recomponer "con una colocación de bonos en abril" , informó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad .

El pago de la deuda correspondiente al bono de 590 millones de dólares que emitió la Provincia en 2016, el cual luego fue refinanciado, se completó el 19 de marzo pasado. Se trató de la cuota 10 de un total de 16 .

La particularidad en este caso fue que, a diferencia de pagos anteriores, no se acudió previamente a una toma de deuda en pesos para adquirir con esa plata los dólares en el Banco Central y "rollear" el vencimiento , sino que la emisión de bonos para recuperar los fondos gastados se producirá después del pago .

Respecto de la operación , según detalló la Dirección General de Crédito al Sector Público del Ministerio de Hacienda en una comunicación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , la Provincia pagó un total de 54.518.269,23 dólares por el servicio financiero correspondiente al periodo que va entre el 19 de septiembre de 2025 y el 19 de marzo de 2026.

La pieza detalla que "por cada USD 10.000 de capital original de bonos en circulación con vencimiento en 2029, la renta que se abona es del 5,75% anual, de manera que el monto a ser pagado en este concepto por el período indicado en el apartado 2 es de USD 154,807692542373 ".

También consigna la comunicación que "en el presente vencimiento, se ha producido el séptimo pago de amortización, por cada USD 10.000 de capital original de Bonos en circulación con vencimiento en 2029, se pagará USD 769,230768983051".

La suma total del servicio financiero es, así, de 924 dólares por cada USD 10.000 de capital original, dinero que recibieron en billetes verdes aquellos tenedores que figuraban registrados como titulares de estos instrumentos al finalizar el 18 de marzo de 2026.

En cuanto a la emisión de deuda, hay que recordar que la última operación de la Provincia fue efectuada en noviembre del año pasado. Esa emisión de títulos fue por 98.000 millones de pesos y se realizó un día después de que la Cámara de Diputados le diera sanción al Presupuesto 2026, el cual contiene la herramienta del roll over. Este es el mecanismo que utiliza el Gobierno provincial para remplazar deuda en dólares por deuda en moneda local y "patear" hacia adelante el pago de vencimientos.

Anteriormente a la emisión de noviembre, la Provincia había colocado bonos en marzo y junio de 2025.

El Gobierno provincial valora el instrumento del roll over y destaca que su autorización en la Legislatura se ha vuelto recurrente y "efectiva". "Eso es muy positivo para la Provincia, porque nos permite manejar mejor nuestra deuda", ha señalado el ministro de Hacienda. Según Fayad, el roll over es "una herramienta que cualquier actor económico utiliza y que demuestra un alto nivel de madurez institucional".