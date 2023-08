El Gobierno oficializó el bono de $60.000 para los estatales de Mendoza: quiénes lo cobran

El gobernador Rodolfo Suárez oficializó este jueves el pago del bono de $60.000 que había sido anunciado el fin de semana por el ministro de Economía, Sergio Massa; y por el cual varios mandatarios han tomado diferentes medidas, como por ejemplo algunos gobernadores que ya manifestaron que no lo van a pagar.

No es el caso de Mendoza, que sí abonará esta suma; al igual que la gran mayoría de los municipios. De hecho, se hará en un solo pago, tal como se anunció por parte del ministro de Hacienda, Víctor Fayad. En este caso, el decreto 1790 del Boletín Oficial, establece en su artículo 1 que se otorgará una suma “extraordinaria con carácter no remunerativo no bonificable y por única vez” por $60.000, que se pagará el 14 de septiembre.

Asimismo, se informa que alcanzará a “a todos aquellos agentes que al 31 de agosto de 2023 hayan percibido un salario neto, menor o igual a $400.000″. El beneficio será abonado “por agente y en el caso de los agentes que prestan servicios en más de una Jurisdicción el mismo será percibido en una sola de las liquidaciones”.

Para los agentes que revistan horas cátedra “se otorgará la totalidad del beneficio en aquellos casos en que el agente cumpla dieciocho (18) horas cátedra o más, en caso de que el agente cumpla menos de dieciocho (18) horas cátedra la suma se liquidará proporcionalmente. Sólo se liquidará a los agentes activos al 31 de agosto de 2023″, expresa el artículo.

Entre los considerandos de la norma, se criticó fuertemente al Gobierno Nacional, al indicar que el 14 de agosto “se produjo una devaluación monetaria, la que por falta de una política macroeconómica coherente e integral, se trasladó inmediatamente a los precios, con el consiguiente resultado negativo sobre la totalidad de los habitantes de la Provincia y el País”.

Es en ese sentido que agrega el decreto que “resulta necesario paliar los efectos negativos que el incremento de precios genera sobre el salario de los agentes públicos” y que se puede hacer ya que “la situación fiscal y financiera del Gobierno Provincial permite afrontar este tipo de situaciones sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas”.

”Resulta razonable, oportuno y conveniente otorgar una suma extraordinaria durante el mes de septiembre de 2023 a los agentes estatales”, finaliza la norma.

