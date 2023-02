El Gobierno nacional eliminó 100 mil planes con duras críticas a los movimientos piqueteros

El gobierno de Alberto Fernández avanzó con la baja de 100.000 planes Potenciar Trabajo, en el marco de la causa judicial que se inició por presuntas irregularidades en la entrega de ese programa de asistencia. La propia ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó la noticia, pero lo hizo con duras críticas contra los referentes del frente Unidad Piquetera.

“Hay una causa judicial en pleno proceso de investigación. Hoy cerramos el padrón de liquidación donde va a haber 100.000 titulares que se van a dar de baja. Toda esa información va a ir a la causa y va a investigar la justicia”, indicó Tolosa Paz en declaraciones a radio Delta.

La funcionaria albertista no vaciló y apuntó contra los dirigentes que conducen UP, a quienes acusó de “hacer política” con la pobreza. “El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la (avenida) 9 de Julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre”, lanzó.

“El ministerio no es el ministerio de los piqueteros, es el de Desarrollo Social que tiene como objetivo políticas públicas que garanticen que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan encontrar la transferencia de ingresos para subsistir y tener un plato de comida en sus hogares”, insistió Tolosa Paz.

La ministra precisó que, de los 100.000 planes que se dieron de baja, 6.000 eran administrados por UP. “Hay que evitar seguir convalidando un padrón que tenía 100 mil titulares que hoy ya no los encuentran. En el caso de UP estamos hablando de 6 mil personas. Que (Eduardo) Belliboni las traiga y haga una fila en el ministerio y nosotros le validamos la identidad”, subrayó en referencia al titular del Polo Obrero (PO).

Belliboni no tardó en contestarle a la funcionaria nacional. “Extorsión es una inflación del 99%, es no mandar la comida a los comedores populares, es bajar más de 100 mil ayudas sociales, es ajustar a los que no tienen trabajo”, replicó y hasta comparó su gestión con la de su antecesora macrista Carolina Stanley.

“Tan parecida a Carolina y al Macrismo que te van a ofrecer un cargo con Bullrich o Milei”, completó el referente del PO.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero

Tolosa Paz también se refirió a la era de Cambiemos en el gobierno nacional para rechazar los reclamos piqueteros. “Belliboni y la UP estuvieron muy acostumbrados desde 2015 a 2019 a poder doblarle la muñeca a quien estaba sentado al frente del ministerio. Es dinero que viene del pago de impuestos de todos los argentinos que nos piden que seamos responsables”, afirmó.

Las declaraciones de Tolosa Paz se produjeron en el inicio de otra protesta de UP frente al Ministerio de Desarrollo Social, que se replicará en otros puntos del país y que se extenderá hasta este jueves, justamente para reclamar por los planes que se dieron de baja en el programa Potenciar Trabajo.

Además del PO, la UP está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.

El conflicto vinculado con los planes sociales se desató a fines de noviembre del año pasado (poco después del arribo de Tolosa Paz al Ministerio de Desarrollo Social) tras un informe que presentó la AFIP para advertir sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento del Potenciar Trabajo.

Ante esta situación, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a la ministra por supuesto “abuso de autoridad”, “malversación de caudales públicos” y “violación de deberes”, y también a Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita.

Marijuan formalizó su presentación porque entiende que la ministra de Alberto Fernández no actuó como debía ante el informe que la AFIP le presentó el 24 de octubre para advertir que alrededor de 253.184 beneficiarios no eran compatibles con los fundamentos del mencionado plan (por ejemplo, se habló de personas fallecidas, de otras con más de dos propiedades y de otras que compraron dólar ahorro).

A partir del informe, la ministra inició un proceso de convalidación de datos personales para depurar las nóminas de beneficiarios sociales y ordenó, a fines del 2022, suspender a 2.234 beneficiarios de los más de 253.000 señalados por la AFIP.