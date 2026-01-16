El Gobierno busca votos para asegurar el DNU de reforma de la ley de Inteligencia

El Gobierno nacional busca construir las mayorías para votar en Senado o en Diputados el DNU 941/2025, una medida que busca reformular el sistema de inteligencia nacional y ampliar las facultades de la SIDE .

La medida introduce cambios profundos en la ley nacional de inteligencia que han generado una fuerte controversia en el arco político. Entre las modificaciones más sensibles se destaca la autorización para que los agentes de la SIDE puedan aprehender a personas que sean halladas en situación de flagrancia, además de la disposición que califica como "encubiertas" a la totalidad de las actividades del organismo.

Ahora la Comisión de Trámite Legislativo tiene hasta el 29 de enero para emitir dictamen ; si no lo hace, el expediente puede debatirse en el recinto de sesiones de cualquier cámara del Congreso.

De acuerdo a la ley, el DNU se puede convalidar con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo se debe hacer con la votación de las dos cámaras del Congreso.

Otra variante es que el Congreso no trate ese DNU , como ocurrió en otras ocasiones, con lo cual esa norma se mantiene vigente mientras que no sea derogada por Diputados y el Senado.

El polémico DNU del Gobierno

El Gobierno cree que los números son más favorables en el Senado y, por ese motivo la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, avanzará con las gestiones con los bloques de la UCR, PRO y provinciales, que acompañaron al oficialismo para sancionar el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

De hecho, el oficialismo no tiene pensado conformar la Comisión Bicameral que monitorea los DNU hasta marzo, con lo cual la definición se trasladará al recinto de sesiones, según reconocieron fuentes legislativas oficialistas y opositoras.

La comisión tiene 16 miembros (8 senadores y 8 diputados) y la presidencia este año le corresponde al Senado, ya que en el 2025 la titularidad la ejerció el diputado del MID Oscar Zago. En el Senado, el oficialismo tiene 21 legisladores propios y espera contar con el aval de los 3 senadores del PRO, 7 de los 10 de la UCR y aspira sumar el respaldo de seis senadores de bloques provinciales.

En tanto, el peronismo tiene garantizados sus 28 legisladores, con lo cual debería sumar otros opositores que hoy no tiene asegurados, ya que no está claro si la postura que tendrán los tres radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger será de rechazo el decreto. Desde el partido tienen la esperanza de sumar a su posición a la cordobesa Alejandra Vigo y aspiran a contar con el apoyo de los dos santacruceños, con lo cual será clave la posición que tendrán los bloques provinciales que aún no definieron su postura.

En la vereda de enfrente, en la Cámara de Diputados, los bloques opositores de Unión por la Patria (UxP), Provincias Unidas, la izquierda, Coherencia y Defendamos Córdoba han manifestado un rechazo tajante y quieren derogar el DNU y buscarán los votos para derogar ese decreto.

Hasta ahora reúnen 121 diputados, con lo cual necesitan el respaldo de ocho legisladores para tener quórum y para construir una mayoría para derogar el decreto.

En tanto, LLA tiene 95 legisladores y podría obtener el respaldo de la mayoría de Fuerzas del Cambio, que tiene 22 integrantes, Producción y Trabajo y espera sumar a Innovación Federal.

Los oficialistas creen que tendrán el respaldo del Interbloque de Fuerzas del Cambio que integran y tienen 22 la UCR, el PRO, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, señalaron fuentes parlamentarias.

Hasta ahora, solo el PRO prefirió la cautela y dejó trascender que un equipo especializado se encuentra analizando el Decreto 941/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Señalaron que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que su postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria antes de fijar una posición definitiva.

En tanto, la UCR y los bloques dialoguistas no expusieron su punto de vista sobre el DNU del Gobierno, lo cual le da margen al oficialismo para que pueda, al menos, convencer a esos legisladores de que no den quórum cuando la oposición quiera derogar ese DNU, señalaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

En ese contexto, será clave la postura que asuman los 7 diputados de Innovación Federal, los tres de Catamarca, tres tucumanos y el monobloque de La Neuquinidad.