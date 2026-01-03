3 de enero de 2026 - 15:44

El Gobierno anunció restricciones migratorias a "cómplices" de Maduro tras su captura en Venezuela

El Gobierno de Javier Milei anunció restricciones migratorias inmediatas para funcionarios, militares y empresarios vinculados a Maduro.

La medida tiene como objetivo principal impedir el ingreso al territorio argentino de cualquier ciudadano venezolano que haya formado parte de la estructura jerárquica, militar o económica de Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X, tras confirmarse la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar liderada por Estados Unidos.

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”, expresó el funcionario, quien además sentenció con su habitual estilo: “Los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país. Fin”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2007506787000336647?s=20&partner=&hide_thread=false

Un filtro para el entorno chavista

Las restricciones, coordinadas por la Dirección Nacional de Migraciones junto a otros organismos estatales, están dirigidas específicamente a:

Funcionarios del gobierno bolivariano.

• Miembros de las fuerzas armadas venezolanas.

Empresarios vinculados directamente al gobierno de Maduro.

• Personas que figuren en las listas de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El objetivo central del Ejecutivo es evitar que Argentina se convierta en un destino de asilo para los cuadros del chavismo que intenten huir tras la extracción de Maduro hacia Nueva York. Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Seguridad y Migraciones han reforzado la vigilancia en los puestos fronterizos y aeropuertos, activando alertas inmediatas.

La decisión migratoria se enmarca en un alineamiento absoluto de la Casa Rosada con la gestión de Donald Trump. El gobierno argentino calificó la intervención militar estadounidense en Caracas —que incluyó ataques aéreos en las bases de La Carlota y Fuerte Tiuna— como una medida “necesaria” ante lo que consideran una estructura criminal regional.

Desde la Cancillería, liderada por Pablo Quirno, se emitió un documento técnico que define a Maduro como el líder del “Cartel de los Soles”, organización declarada terrorista por Argentina el pasado agosto. La primera imagen de Maduro capturado, difundida por Trump, lo mostró esposado y vestido con un mono gris, confirmando el fin de su mandato de facto.

Mientras el Gobierno argentino ajusta los controles para los allegados a Maduro, en el centro de Buenos Aires se registraron festejos de la comunidad venezolana. Cientos de inmigrantes se reunieron para celebrar lo que consideran el paso definitivo hacia la normalización de su país, bajo la consigna de que “Venezuela quiere su Nunca Más”.

