El Gobierno analiza prorrogar la exigencia de la RTO a los vehículos

Según se había anunciado oportunamente, a partir de enero del 2022 entraría en vigencia en Mendoza la ley que exigiría a los autos y camionetas con más de 3 años de antigüedad, a las motos de más de 2 años y a los camiones que tuvieran 1 año la exigencia de la oblea que certifique haber pasado la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). No obstante, durante las últimas horas trascendió que el Gobierno de Mendoza analiza prorrogar la puesta en funcionamiento de esta exigencia.

El Gobierno confirmará después de las elecciones si se prorroga o no la exigencia de la RTO.

Fue el propio gobernador Rodolfo Suarez quien, en declaraciones a MDZ Radio, destacó que está analizando postergar la RTO “porque la gente no puede comprar cubiertas y cuesta conseguir repuestos, por ejemplo”. Sin embargo, más allá de este adelanto, el gobernador aclaró que se trata de una posibilidad que está siendo analizada y que la decisión final será anunciada después de las elecciones.

“La RTO existe en todo el país, salvo en 2 provincias. Yo escucho a la gente, y si un vecino me dice: ‘no tengo dónde conseguir las cubiertas y un taller me pide una locura’, no es más que sentido común”, se explayó Suarez en la mencionada entrevista.

La RTO se metió en la campaña

Distintas fuerzas y partidos opositores de Mendoza incluyeron la RTO en su agenda política y de campaña, de cara a las elecciones legislativas del domingo próximo. Uno de ellos es el Partido Verde, desde donde han prometido trabajar para suspender esta exigencia si llegan a la Legislatura y hasta habían convocado a un caravanazo en contra de esta disposición.

A la espera de mayores precisiones, desde la Secretaría de Servicios Públicos en tanto aclararon que la RTO todavía no es exigible. “Llegado el momento de ser exigida, se analizará la dificultad en base a limitaciones, que puedan surgir de la política económica nacional, para adquirir determinados componentes que son reglamentarios”, destacaron desde el área comandada por Natalio Mema.

“Recordemos que a la RTO la reglamenta la Nación, por lo que, llegado el caso de cualquier excepción, Mendoza lo solicitará formalmente al Gobierno Nacional. Los plazos actuales fueron establecidos por las fuerzas políticas mayoritarias en la Legislatura. La RTO es auditada y regida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que otorga las obleas”, agregaron.