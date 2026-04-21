21 de abril de 2026 - 12:00

Chau licencia de conducir: agentes de tránsito la retirarán por cometer 2 infracciones en menos de seis meses

Cometer una segunda falta en menos de 180 días genera una suspensión automática de seis meses, término que se duplica a un año si la conducta persiste.

Se revocarás las licencias de conducir por estas dos particulares infracciones.&nbsp;

Se revocarás las licencias de conducir por estas dos particulares infracciones. 

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Por Cristian Reta

En Colombia, la licencia de conducir no solo se pierde por infracciones graves como manejar bajo los efectos del alcohol. Muchos conductores ignoran que el Código Nacional de Tránsito faculta a las autoridades para suspender el documento por reincidencia. Este proceso ocurre cuando se cometen dos multas en un periodo inferior a seis meses.

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El sistema vial opera bajo un estricto seguimiento a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el SIMIT. Según las normas vigentes, la acumulación de infracciones en un corto lapso es causal directa de sanción administrativa. La ley busca desincentivar el irrespeto constante a las señales de tránsito y las conductas peligrosas al volante mediante el retiro físico del permiso por parte de los agentes.

Términos de suspensión y el riesgo de cancelación definitiva

El artículo 124 del Código Nacional de Tránsito es claro al definir la reincidencia como el hecho de cometer más de una falta en seis meses. Si un conductor incurre en esta situación, la autoridad suspende su licencia por medio año. En caso de que el ciudadano vuelva a fallar tras recuperar el documento, la sanción se dobla a doce meses de inhabilitación.

Un peligro mayor surge cuando el conductor ignora la vigencia de su sanción. Si los agentes de tránsito sorprenden a alguien manejando con un pase suspendido, el documento queda cancelado de manera definitiva. Esto impide que la persona vuelva a tramitar el permiso legalmente, conforme a lo establecido en la ley 1383 de 2010.

Otros motivos para retirar la licencia

Existen otros motivos técnicos y judiciales para retirar el aval de conducción. Entre ellos se encuentran la incapacidad física o mental certificada, las decisiones emitidas por un juez y el estado de embriaguez o consumo de sustancias alucinógenas. También se sanciona el uso de vehículos particulares para prestar servicios de transporte público, salvo situaciones excepcionales justificadas por la autoridad respectiva.

La licencia de conducción es el documento que avala la aptitud técnica y física tras aprobar los exámenes correspondientes. Mantener este permiso vigente es indispensable para evitar el remolque del vehículo a los patios y el pago de multas económicas adicionales. Se recomienda revisar periódicamente el estado de cuenta en las plataformas oficiales para no ser sorprendidos en los puestos de control vial.

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