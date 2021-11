Mario Vadillo: “Vamos a sacar a la luz todos los curros de los políticos mendocinos”

La cuenta regresiva hacia las Legislativas del 14 de noviembre ya está en marcha; cada partido puso sus cartas sobre la mesa y la moneda está girando en el aire. La decisión queda en manos del pueblo. En esta nota, Mario Vadillo -actual diputado provincial y candidato a la Cámara Baja del Congreso- y Marcelo Romano -senador provincial que aspira a la Cámara Alta a nivel nacional-, se quitan las investiduras y hablan sin tapujos sobre su rol en la política, la necesidad de que la ciudadanía se involucre, de las “tramoyas” que se ven desde adentro y de sus objetivos.

¿Qué es lo que los mueve a hacer política?

- Vadillo: Terminar con los curros y negociados políticos. Me da mucha impotencia lo que veo desde adentro de la Legislatura. No me alcanzan las palabras para describir cómo las dos fuerzas mayoritarias hacen la vista gorda a las macanas de los otros para beneficio propio. Lo digo sin distinguir color político, ¿eh?. Se van alternando entre oficialismo y oposición consecutivamente a lo largo de los años. Arman sus estrategias en base a sus intereses y no a los de la gente. Claro ejemplo es la RTO.

- Romano: Nosotros, como tercera fuerza, venimos a romper con eso. Estamos acá para no sacarle el ojo de encima a los otros partidos y evitar los chanchullos entre ellos, que derivan en gestiones ineficientes. Esto lo vemos todos los días: la mala administración de OSEP, el curro de la RTO, las tachas que son ilegales, el IPV que es un botín político. ¿Todo esto por qué creés que pasa?. Porque no hay una fuerza que los controle. A nosotros el Frente de Todos nos ofreció una alianza. Obvio, si somos una piedra en el zapato. Pero Mario y yo somos fieles a nuestras convicciones y nuestros principios, por supuesto dijimos que no.

¿Qué es lo que más les apasiona de la política?

- Vadillo: Recorrer los barrios y conocer las necesidades reales de la gente. Escuchar sus problemas, leer cada uno de los mensajes y reclamos que nos llegan y accionar para dar una respuesta, una solución. Hacer un acompañamiento sincero, estar cerca de la gente. Lo que más nos está pidiendo la ciudadanía en este último tiempo es la suspensión de la RTO y soluciones a los problemas de agua en época estival.

- Romano: Defender y cuidar la naturaleza, los ríos, las montañas; que todos los mendocinos podamos disfrutar de nuestros bienes comunes. No existe un Planeta B, lo único que le vamos a dejar a las generaciones futuras es esta Tierra, o la cuidamos y la defendemos, o nos hundimos todos.

¿Por qué el mendocino debería votarlos?

- Vadillo: Porque no tenemos intereses personales. Venimos a defender al pueblo. Esa es nuestra mayor ambición, ser la voz de la gente en el Congreso. Ya hemos demostrado en muchas oportunidades que les damos voz y velamos por sus intereses.

- Romano: Y porque no nos vendemos. A nosotros no nos bajan línea desde Buenos Aires, no obedecemos ni a Cristina Fernández ni a Mauricio Macri. Nosotros somos libres para decir y hacer lo que queramos. Ya te conté, nos ofrecieron vender nuestra dignidad a un buen postor y dijimos que no.

¿Consideran a la política como una profesión? ¿Viven de la política?

- Vadillo: La política es una vocación del bien común, es hora de que el ciudadano incursione en este terreno para buscar un cambio de raíz. Nadie debe enquistarse en el poder o la política, primero porque la rotación oxigena, y segundo porque la actividad política no puede convertirse en un medio de vida. Yo desde los 24 años vivo de mi profesión como abogado y tengo la misma casa desde hace 22 años. No fue la ambición lo que me llevó a la política, fueron las injusticias hacia los consumidores.

- Romano: Es una vocación y una pasión. Yo he vivido siempre de mi actividad como abogado del agua y de los negocios familiares en San Carlos. Hago política para que no se lleven puesta el agua de Mendoza y nuestros bienes naturales.

¿Cuál ha sido su momento emblema en la política?

- Vadillo: Hemos tenido muchos, innumerables veces defendimos y acompañamos los intereses del pueblo, pero sin dudas el más emblemático fue la defensa a la 7722. Y ahora, ante el reciente fallo de la Corte Suprema, vamos a hacer lo mismo. La 7722 no se negocia y la vamos a defender. Por supuesto, ahora que estamos en campaña política el Justicialismo y el Radicalismo vociferan que están en contra, pero no nos olvidemos que Anabel Fernández Sagasti y Rodolfo Suarez se sentaron, acordaron entre ellos y aprobaron la modificación que permitía la contaminación del agua en minería.

- Romano: Anabel dice que nos queremos apropiar una marcha que fue del pueblo. Está muy equivocada. La marcha fue del pueblo y nosotros acompañamos como cualquier ciudadano. Ahí estamos hablando de la calle y le damos al pueblo la entidad que tiene. Pero hablemos puertas adentro, hablemos de la Legislatura, nosotros fuimos los que votamos en contra y ella -teniendo el poder en la mano- traicionó al pueblo. Les clavó un puñal por la espalada a todos los mendocinos. Nosotros defendimos con todas nuestras herramientas a la 7722 y ahora lo vamos a seguir haciendo. Que no te engañen ahora que están en campaña, cuando tienen que negociar, negocian y no les importa nada.