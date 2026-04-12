Confirmado: anularán las multas de tránsito a todos los conductores que circularon por esta autovía

La Dirección General de Tráfico (DGT) de España confirmó la anulación de las multas por exceso de velocidad impuestas en una autovía específica. El organismo admitió un error grave en la señalización del tramo de la A-7 entre San Roque y Algeciras , afectando a cientos de conductores que circularon por la zona.

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Un fallo técnico en la programación de los radares de tramo instalados en la provincia de Cádiz provocó que se emitieran multas por superar los 80 km/h, cuando la señalización en la carretera permitía circular hasta los 100 km/h.

El conflicto legal se originó cuando un trabajador recibió dos sanciones por superar la velocidad media en ese sector de la autovía A-7 . La primera multa, de 300 euros , correspondía a septiembre de 2025 y la segunda, de 100 euros , a octubre del mismo año. En ambos casos, el sistema registró una velocidad superior a los 80 km/h.

La clave de la revocación reside en una discrepancia entre la señalética y el control electrónico. Mientras que los carteles en la carretera indicaban un límite de 100 km/h , el radar de tramo aplicaba sanciones a quienes superaban los 80 km/h . Esta diferencia técnica convirtió a las multas en ilegales según la normativa vigente.

Tras la denuncia del afectado, la DGT admitió el fallo y revocó las sanciones de oficio mediante una resolución firmada en marzo de 2026. El organismo concluyó que no era procedente la imposición de la sanción y acordó su anulación bajo el amparo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

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Los radares de tramo involucrados, instalados originalmente en agosto de 2025, funcionan midiendo el tiempo que tarda un vehículo en recorrer una distancia determinada. Debido a la gravedad del error, la DGT ordenó tapar los carteles de velocidad en ese sector de la autovía para evitar que se sigan emitiendo infracciones irregulares.

Cómo gestionar la anulación de sanciones previas

Este precedente administrativo permite que cualquier conductor que haya recibido una multa en este tramo desde agosto de 2025 presente una reclamación ante la DGT. Los afectados deben alegar la misma discrepancia de límites de velocidad para solicitar que su expediente quede sin efecto.

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La resolución favorable del caso inicial facilita que el organismo anule de oficio el resto de las sanciones similares capturadas por este radar específico. Se recomienda a los conductores revisar sus notificaciones pendientes para verificar si las fechas de infracción coinciden con el periodo de desajuste técnico del sistema.