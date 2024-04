El Gobierno afirman que Milei mantiene el apoyo de la gente: “Nos piden que sigamos apretando a la casta”

El Gobierno sigue satisfecho con los niveles de aprobación con los que cuenta Javier Milei tras más de cuatro meses en el cargo y destacaron: “La gente nos pide que sigamos apretando a la casta”, sostienen funcionarios.

“La gente, y con esto me refiero a los no politizados, sigue identificado a la gestión anterior como la responsable de la situación económica actual, como la inflación y la pobreza. Y siguen viendo a Milei como la herramienta contra eso. Nos piden que sigamos apretando a la casta”, reveló una fuente de Casa Rosada.

Sobre esos estudios y relevamientos a los que accede el Gobierno, este dirigente libertario remarcó que la sociedad valoró medidas contra lo que se denomina la casta en temas como “el cierre de organismos y la revelación de cajas oscuras como los fondos fiduciarios”.

“Nosotros creemos que mientras más chico el Estado más grande el bolsillo de la gente y viceversa”, planteó el funcionario de llegada directa a Milei, haciendo hincapié en que esa postura estaría teniendo eco en buena parte de la población.

Además, según informó la agencia Noticias Argentinas, la fuente aludió a que “la inflación se está desplomando” y que esa tendencia “indefectiblemente” se mantendrá en el tiempo, en parte por la caída del consumo, admitió. Sobre la salida del cepo, evitó poner fecha y lo ligó al momento en que el país tenga “la cantidad de dólares de respaldo” para avanzar con esa medida.

Consultado sobre la marcha universitaria de este martes contra la política de la gestión Milei hacia el sector, la misma fuente señaló que hay que dar una discusión a futuro sobre el tema y aclaró que el oficialismo no tiene reformas previstas para el corto plazo.

Aunque aclaró que seguramente se avance en una futura auditoría a todas las universidades públicas nacionales.

“Me parece una inmoralidad que con el IVA de los pobres que compran fideos la clase alta se financie los estudios. Es sólo mi opinión, pero es un tema a discutir. Existen iniciativas de algunas universidades, no es algo del Gobierno, para ver maneras alternativas de financiarse. Se dice que las universidades públicas son autónomas y autárquicas pero la realidad es que las financia el Estado. Las universidades que mencioné están viendo alternativas como que egresados y ex alumnos paguen voluntariamente para conformar un fondo de financiamiento. Nos lo hicieron saber y quizás más adelante nos presenten un proyecto. Igual no hay nada en mente para el tema para implementar en el corto plazo”, remarcó.

Sobre el inminente tratamiento parlamentario de la nueva Ley de Bases, dijo que cree que esta vez sí se va aprobar, luego del fracaso de la primera versión en enero pasado, y detalló que “se está afinando el lápiz en unos pocos temas, como los fideicomisos y las empresas estatales a privatizar”, mientras que estimó que las cuestiones que no tengan consenso en el debate en comisiones seguramente se vayan a retirar del proyecto.