El Frente de Todos endurece su perfil opositor

El despliegue audiovisual de los partidos políticos arrancó el pasado domingo y, a un mes de los comicios del 14 de noviembre, en los que se terminarán de definir cuántas bancas ganará cada partido, hay cambios en los discursos y las estrategias.

El Frente de Todos busca empatía con los propios, se endurece con los ajenos y deja de hablar de “buenos acuerdos”, luego de bajarle el volumen a la canción de Celia Cruz y la frase que marcó el inicio de la campaña: “La vida es un carnaval”.

En esta nueva etapa, tanto la candidata a senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti; como Adolfo Bermejo, candidato a diputado nacional, ceden el protagonismo a la gente.

Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández trata de conducir el barco nacional en el medio de una tormenta interna del oficialismo nacional. No obstante, los analistas coinciden en que no se observa un impacto positivo de estas medidas en el electorado provincial.

El PJ ha dado giros en la campaña y con la mira en las elecciones generales quieren retener los votos obtenidos, además de evitar alguna la fuga de lo obtenido a través de las listas colectoras. Con mayor territorialidad, el raid de visitas a barrios se intensifica al tiempo que se endurece el discurso.

Hablar del 61% que no eligió a la lista oficialista y tratar de capturar a los desencantados es uno de los objetivos. La deuda pública y las críticas constantes a las gestiones de Cornejo y Suárez se escucharán cada vez más fuertes.

La pelea por los desencantados se pone interesante, porque además de quienes votaron en blanco, se especula con los que no fueron a votar en las primarias pero siempre lo hacen en las generales. Y en ese universo de unas 200 mil personas se concentrará PJ.

“Escuchamos mucho después de las PASO a los compañeros y las compañeras, lo que nos dijeron las urnas, y el 61% no votó al Frente Cambia Mendoza. Necesitamos que la gente le de fuerza al peronismo para corregir y poner un freno a las cosas que están mal en Mendoza”, indicó Fernández Sagasti a Los Andes. Y citó el “aumento de tarifas, el aumento del colectivo que se viene ahora, la falta de infraestructura de agua, lo que está pasando en la OSEP, que es un escándalo. Hay muchas cosas mal en la provincia y nosotros queremos ser la voz de los mendocinos que le dicen basta a este Gobierno provincial”.

Allí, la “gente” cobra un rol muy importante y su voz protagoniza los spots audiovisuales. “Eso nos pedía la gente, es tiempo de que el protagonismo lo tengan ellos y desde el peronismo siempre hemos estado ahí”, destacó la presidenta del Partido Justicialista.

“Podemos recorrer los barrios, mirándolos cara a cara. En la pandemia estuvo el peronismo y necesitamos más fuerza en la Legislatura para parar las injusticias y el desgobierno que está teniendo Cambia Mendoza”, señaló la senadora nacional, que va por la renovación de su banca.

Del Gobierno nacional quizás se hable menos y se cargarán las tintas en la gestión presidencial de Mauricio Macri, como ya lo expresó Fernández Sagasti en el debate que organizó esta semana el Colegio Universitario Central (CUC), al hablar de educación y conectividad. Los principales dardos fueron en este caso a la decisión macrista, con respecto al programa Conectar Igualdad.

El foco estará encima de los problemas locales. Además de las cuestiones nombradas, la gestión de seguridad que lleva adelante el ministro Raúl Levrino será uno de los blancos a los que apunten.

Además, harán valer las gestiones nacionales en programas para las pymes y los emprendedores, y de inclusión social.

Presupuesto: una decisión clave

En el medio está el proyecto del presupuesto provincial 2022. El Gobierno provincial quiere aprobarlo antes de las elecciones y además pretende “rolear” vencimientos de deuda del año que viene.

Pero para ello el PJ debe aportar votos para llegar a los dos tercios. Y al parecer, el peronismo no quiere que le enrostren las mayorías y lo apuren con los tiempos. “Que nos prueben”, guapea un dirigente. En este endurecimiento opositor, no hay que descartar que el justicialismo no acompañe el deseo del gobernador respecto de la deuda.

Para empezar, en el PJ no hay mucha intención de debatir el proyecto el miércoles próximo, como pretende el oficialismo. Sí avalará el partido opositor las leyes de Avalúo e Impositiva, que están más avanzadas y en las cuales hay acuerdo.

Mientras, Fernández Sagasti y los intendentes definen qué posición tomar al respecto del roll over.

Cambia Mendoza nacionaliza la campaña con Rodríguez Larreta y Martín Lousteau

En el oficialismo provincial el panorama es muy distinto al del PJ: Cambia Mendoza buscará ampliar la diferencia de 17 puntos a favor que obtuvo en la PASO.

El voto anti K sigue siendo el objetivo. Para ello, “la campaña mostrará los valores que se han logrado en Mendoza y el acompañamiento con el voto”, contó Tadeo García Zalazar a Los Andes.

Tadeo García Zalazar.

El presidente de la Unión Cívica Radical mendocina destacó en este sentido las visitas de Martín Tetaz, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quien desembarcó anoche en la provincia.

“La semana que viene esperamos que venga Martín Lousteau y vendrá también Ricardo López Murphy, como parte de la estrategia de recorrer las provincias mostrando unidad y un proyecto político alternativo al kirchnerismo y al populismo a nivel nacional”, indicó.

Se profundizará además la diferenciación de la gestión local con respecto a la nacional “sobre todo en el manejo de la pandemia y la educación. “Vamos a mostrar ejemplos concretos”, aseguró García Zalazar.

“Vamos a resaltar los programas que tienen una alternativa a lo que no está haciendo el Gobierno Nacional, con el apoyo a la producción de la economía regional. Y también remarcar los cambios que estamos dando en la justicia, en la legislación que son cosas que no respeta el Gobierno Nacional”, sostuvo.

Y avizoró también las chances de ampliar la diferencia sobre todo en los votantes anti kirchneristas que eligieron a candidatos que no pasaron el umbral del 3% en cargos provinciales ni departamentales. “Hay posibilidad de aumentar y es un objetivo que tiene Cambia Mendoza”, cerró.