La oposición le dijo “traidor a la Patria” a Ramón por apoyar la reforma K del Ministerio Público Fiscal

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió hoy por la madrugada dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el polémico proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que quedó habilitada para su tratamiento en el recinto.

En el plenario de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, el Frente de Todos le concedió a José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) un cambio clave a cambio de su apoyo: la creación de una procuraduría especializada en usuarios y consumidores, lo que le valió también fuertes críticas de la oposición, de donde lo acusaron de “cambalachear” o de ser “un traidor a la Patria”.

Con la adhesión de Ramón, el oficialismo se garantizó al cierre de esta edición el dictamen de mayoría, frente al rechazo de Juntos por el Cambio y de Graciela Camaño (Consenso Federal).

Pasadas las 22, Ramón blanqueó su apoyo con un mensaje a Juntos por el Cambio. “Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe como está?”, sugirió.

Y agregó: “Le voy a decir una cosa a mi estimado Mario Negri y a mi estimado Jorge Enríquez: cuando usted me amenaza públicamente y dice una barbaridad como que por apoyar este proyecto mi interbloque ‘ha cambalacheado’ por el cargo de una Procuraduría, le voy a decir que el proyecto político que tenemos está lejos de hacer un cambalache o un cambio por una cosa menor que nos saque de la idea política de gobernar nuestra provincia”.

En ese momento, Negri tuiteó: “Evidentemente el diputado Ramón no mira su Twitter. Porque esta tarde le expliqué que no lo acusé de ‘cambalachear’ votos. Me referí a la propuesta suya de crear una Procuraduría de Defensa de Usuarios que aceptó el kirchnerismo y por ello está firmando el dictamen K”.

El pedido del jefe de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para crear una procuraduría especializada en usuarios y consumidores fue aceptado por el oficialismo, que de esa forma se garantizó el apoyo del mendocino de cara a una votación ajustada. Ramón firmó el dictamen favorable y acompañará el proyecto en el recinto junto a otros cuatro miembros de su interbloque.

El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.

Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la de Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.