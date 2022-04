Video: el mal momento que vivió Ramón cuando lo escracharon y le dijeron “vendido” en la calle

A José Luis Ramón no le perdonan muchas de sus actitudes. No sólo sus ex compañeros de Protectora como Mario Vadillo que lo tildó de vendido. También la ciudadanía que le ha dado la espalda por su cercanía al kirchnerismo y la alianza en las últimas legislativas.

Lo vive en carne propia y un ejemplo se dio esta mañana a la salida de la playa de estacionamiento enfrente del Palacio de Justicia, por calle Patricias Mendocinas. Un ciudadano lo invita a grabar un video y el ahora electo diputado provincial acepta. Pero lo trata de “vendido” por “vender el voto de los mendocinos. Ramón respondió preguntando si “había renuncia ya al beneficio de zona fría”

En una especie de “contraofensiva”, el ex diputado nacional aprovechó la situación “para meterse con la familia del ciudadano que lo trató de traicionero y preguntó sobre el hermano de quién filma el vídeo”, según reproduce la cuenta de Twitter que viralizó el video.

El resto del intercambio y la ida de Ramón para escapar del momento incómodo: