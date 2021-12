José Luis Ramón: “A Protectora no nos lleva de las orejas ni de la nariz el PJ”

Con la frazada al hombro, un megáfono y enarbolando el estandarte de la defensa de los consumidores, José Luis Ramón irrumpió en la escena política mendocina en las elecciones de 2017 y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. A días de concluir su mandato, el fundador de Protectora Fuerza Política dio una entrevista a Los Andes en la que hizo un balance de su paso por el Congreso y reafirmó los lineamientos de su proyecto político.

Si bien ponderó la alianza electoral con el Frente de Todos para los comicios de este año, hizo hincapié en la autonomía que tendrá su partido como integrante de esta coalición y cómo será el vínculo con el Partido Justicialista (PJ). El diputado provincial electo confirmó que tendrá un monobloque en la Legislatura y habló de sus aspiraciones de cara a la disputa por la Gobernación en 2023.

Del Congreso a la Legislatura

-¿Cómo evalúa su paso por el Congreso?

-Fue una experiencia inolvidable, en donde puso a prueba cada una de las capacidades que como persona se fueron forjando hasta esta edad. Y un resultado muy satisfactorio de sentar la base de lo que queremos hacia el futuro como una nueva fuerza política que se instaló en Mendoza a partir del 2017.

-¿Qué fue lo más negativo y lo más positivo de su experiencia como diputado?

-Lo negativo fue encontrarse con la parte más difícil de la sociedad, que es la de lograr los acuerdos que se necesitan para mejorar la calidad de vida de todos. Tuve oportunidad de participar activamente en un proyecto que terminó obteniendo 192 votos de los 257. Construir ese consenso y acuerdo tras llegar al Congreso como un diputado solo y en un monobloque llevó un proceso que llevó casi los cuatro años, hasta que logramos un acuerdo consensuado para sacar la Ley de Zonas Frías. Lo más positivo fue lograr construir una mayoría a partir de un acuerdo de distintas fuerzas políticas. Lo que nació como un proyecto de un diputado solo se terminó trasladando a casi 4 millones de consumidores y familias de toda la Argentina.

El diputado Ramón resaltó el impulso de las leyes de Zonas Frías y de Góndolas durante su paso por el Congreso de la Nación. Foto: Ignacio Blanco.

-¿Se arrepiente de alguna decisión política?

-En la vida personal, política, deportiva y social nunca hay que arrepentirse de lo que uno hace. Nunca hay que mirar el camino que se transitó sino mirar hacia el futuro. He tenido errores, algunos más graves y otros menos graves, pero todos me han ayudado a construir ese paso entre derrotas y victorias que determinan que a lo largo del tiempo un proyecto pueda ser exitoso. Presentamos 71 proyectos de ley, más otros de declaración, algunos muy importantes como el de las Zonas Frías y la Ley de Góndolas que fue otra construcción de mayoría a través del consenso.

-¿Qué propuestas lleva a la Legislatura?

-Tenemos la base programática de un partido que tiene una propuesta muy distinta de ese radicalismo-Pro que propuso votar ‘en contra de’ con una mano en el corazón. Tenemos la propuesta de mejorar la construcción de los derechos de los trabajadores, de una economía en función de incorporar a todos los mendocinos en el carro del progreso, que los jóvenes tengan un sistema de educación que les permita desarrollarse, que la economía del conocimiento sea parte de la educación, la conversión de energías sustentables. También pensamos impulsar iniciativas vinculadas a la transparencia y el control de los organismos públicos.

-¿Por qué decidió conformar un bloque unipersonal?

-Hicimos una alianza con el Frente de Todos que es programática. La continuidad de nuestro bloque de manera independiente o en alianza en las políticas que se planteen en la Legislatura va a depender de la construcción de los acuerdos, consensos y proyectos que lleven una idea en línea con nuestro partido.

-¿Qué rol va a jugar en ese nuevo escenario?

-El de ser un bloque que represente una idea política y construiremos una alianza en interbloque que estén en línea con este pensamiento y que podamos hacer acuerdo. En esa idea está la posibilidad de hacer un interbloque con el Frente de Todos, con el PJ, con el Partido Demócrata y con el Partido Verde, en la medida que tengan esta idea de gobernar la provincia con nuestros mismos conceptos.

-¿Con el radicalismo no es posible?

-El radicalismo lamentablemente, a partir de la conducción del actual presidente del partido y su asocio con el Pro, generaron una política que va a contramano de cada uno de los puntos que nosotros proponemos.

-¿Qué piensa del proyecto de reforma constitucional del gobernador Rodolfo Suárez?

-El proyecto que presentó Suárez es una intentona del partido radical en tratar de consolidar el poder en desmedro de instituciones políticas, sociales y económicas de la provincia. Utilizar el desgarramiento de la Legislatura, que tiene el 0,68% del presupuesto del Gobierno de Mendoza, sin decir cuál va a ser el ahorro del Poder Ejecutivo, habla a las claras de la irrupción de un partido en perjuicio de las instituciones.

Alianza con el Frente Todos

-¿Reconoce que gente que votó y posicionó a Protectora como tercera fuerza en 2017 y 2019 se puede haber sentido decepcionada de su alianza con el kirchnerismo?

-Es una pregunta manipulada por los medios. No somos una tercera fuerza sino que somos una fuerza política que se llama Protectora. Segundo, no hemos tenido una alianza con el kirchnerismo, hemos hecho como partido una alianza con un frente de muchas fuerzas políticas. Y tercero, nuestro partido ha crecido en afiliaciones. Hacemos alianzas como hizo el radicalismo con Néstor Kirchner y compañía para lograr su cometido. Tenemos una plataforma política que tiene como objetivo gobernar la provincia de Mendoza.

Los que hablan de terceras fuerzas se declaran perdedores. En Mendoza existe esta idea del tercero porque en el Partido Justicialista durante muchos años apoyaron política y económicamente a otras fuerzas políticas que permitía que el PJ pasara por el medio. A Protectora no nos lleva de las orejas ni de la nariz ninguna otra fuerza política. Nuestro objetivo es gobernar la provincia, no de la mano de otro sino en un gran frente que tenemos que construir todos aquellos que tenemos un proyecto político para Mendoza distinto de los que están gobernando en los últimos seis años.

Ramón señaló que ninguna otra fuerza lleva "de las orejas o la nariz" a Protectora. Foto: Ignacio Blanco.

-¿Le molesta que lo califiquen de kirchnerista?

-Eso lo hacen cinco periodistas y medios muy influyentes y la verdad que es muy dañino hablar ‘en contra de’, que es la manera que ha usado el radicalismo-Pro para ganar elecciones, gestando esta idea del odio. Protectora es un partido con afiliados y candidatos propios y hemos participado en el 2017, el 2019 y en este 2021 el 25% de los votos que obtuvo la alianza con el Frente de Todos corresponde a las colectoras de Protectora.

-¿Qué autocrítica hacen del resultado electoral adverso en Mendoza?

-Faltó presencia política del Gobierno nacional en la provincia, para mí. Al no estar políticamente presente y fuerte en la provincia el electorado no entendió dónde estaban los recursos.

-¿De qué depende la consolidación y la continuidad de la alianza con el FDT?

-Del mensaje que tengamos a la sociedad y de que el objetivo de gobernar Mendoza lo sea en la conformación de una alianza que haga un frente electoral. Eso va a fortalecer nuestra relación con el Frente de Todos.

Aspiraciones 2023 y los “declarados perdedores”

-¿Cómo se para Protectora en la disputa por la Gobernación de 2023?

-Protectora quiere gobernar Mendoza. El hecho dependerá de la conformación de un frente con todas las fuerzas políticas que tengan una línea que vaya con lo que nosotros proponemos. Puede ser el radicalismo, el Pro, el PJ, el Partido Intransigente o aquel que forme una fuerza política con ese interés. Hoy yo estoy orgulloso de la alianza con el PJ, pero guarda, no somos el PJ, no nos licúa el PJ.

-¿Qué opina cuando le atribuyen cierta responsabilidad por el descreimiento en las terceras fuerzas?

-Son las mismas preguntas que hacen los periodistas que tratan de sacarnos del medio de nuestra propuesta política. Nosotros no nos declaramos perdedores jamás, no somos tercera fuerza, no vamos de la nariz ni de las orejas ni de la mano de otra fuerza política como puede ser el PJ. Nosotros somos una fuerza que quiere gobernar Mendoza, los declarados perdedores es un problema de ellos.

-¿Cuando habla de los declarados perdedores se refiere a los dirigentes del Partido Verde?

-No me gusta hablar cosas malas. Hablo de todos los que declararon eso y los conozco a todos.

-¿Cómo es la relación hoy con Mario Vadillo?

-Espero que sigan construyendo su idea y le deseo lo mejor.

-¿De qué se habló en la reunión del martes con intendentes, legisladores y el jefe de gabinete Juan Manzur?

-El jefe de gabinete y el Presidente de la Nación tienen interés de que la situación cambie en Mendoza. Fuimos convocados. Para nosotros como partido ser parte de esa mesa con el presidente, el jefe de gabinete y el ministro del Interior es un hecho importante. Nuestro planteo fue resolver el tema de la asignación de aportes nacionales para los barrios populares.

-Si bien estaban los intendentes, usted fue uno de los voceros tras el encuentro.

-Como referente de Protectora tengo reuniones con el Presidente y con los ministros, yo no estoy oculto, salgo, los periodistas me preguntan y yo hablo.