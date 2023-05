El “ejemplificador” trabajo comunitario que pidió el FIT para Ronco tras denunciarlo ante el Inadi

Las polémicas declaraciones que realizó el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, sobre el ítem aula y algunos docentes, tuvieron todo tipo de repercusiones políticas este fin de semana en Mendoza.

Además de las críticas, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), presentaron una denuncia “por discriminación ante el INADI” contra Ronco, debido a sus declaraciones de campaña en las que trató a docentes de “tramposos”, “deshonestos”, “estafadores” por solicitar licencias por enfermedad o maternidad.

Para Lautaro Jiménez, precandidato a la gobernación del PTS dentro del Frente de Izquierda (FIT), los dichos como parte de la campaña electoral de Ronco para ser senador “no son ni inocentes ni inofensivos. Son las mismas palabras que usan algunos padres o familiares de alumnos con reacciones agresivas -verbales y algunas veces físicas- atacando maestras y profesores en las puertas de las Escuelas”.

“Que un dirigente político, desesperado por un voto, apele nuevamente a la agresión y la violencia contra quienes nos dedicamos a educar ocasiona un gran daño. Sus disculpas vienen después de que el repudio social se haga sentir, y eso no alcanza. Las palabras agresivas de las máximas autoridades políticas traen una gran daño a las comunidades educativas y no deben ser tomadas como una estrategia electoral más”, mencionó.

En este sentido, realizaron desde el FIT una presentación ante el INADI para “que tome cartas en el asunto y le demande al Intendente Ronco no sólo que rectifique sus calificaciones y afirmaciones sobre la docencia, sino también que haga tareas comunitarias en una Escuela pública durante al menos una semana para que conozca en primera persona la realidad de la Escuelas y quienes trabajamos en ella”.

“Sería educativo y ejemplificador que un alto funcionario público, que probablemente sea además senador de la provincia, busque reparar los daños que ocasionó a la educación con tareas comunitarias concretas, aprendiendo y educando a los demás con el ejemplo”, finalizó.

Las polémicas declaraciones de Ronco sobre los docentes y el Ítem Aula

Un acto en Rivadavia por parte del oficialismo, en el cual se lanzó oficialmente la precandidatura de Mauricio Di Césare, provocó polémica en términos políticos. No fue este hecho en sí, sino unas controversiales declaraciones del intendente Miguel Ronco, quien habló de “trampas” y “estafas” antes de la aplicación del ítem aula.

El tema surgió cuando Ronco habló de la “honorabilidad” que tiene Cambia Mendoza, en particular el precandidato Alfredo Cornejo.

“¿Qué pueden decir, quién puede hablar mal de Alfredo Cornejo? Los que a lo mejor siempre fueron tramposos y nunca hicieron las cosas como la gente y les molestó el item aula”, lanzó Ronco.

Y agregó: “Lamento a aquellos que no saben entender que en la vida hay que ser cumplidor y honesto. No hay que estafar. Imagínense ustedes que tuvieran 4 intendentes en Rivadavia, porque yo me tomé licencia, porque me dolía un pie, porque el otro se tomaba licencia porque había estornudado, porque el otro posiblemente iba a ser mamá (sic). 4 docentes en una misma aula. ¿cómo va a salir adelante un país?”, lanzó.

“¿Cómo vamos a crecer con planes, con flojera, con certificados de enfermedad? tenemos que ser sinceros en la vida y tenemos que ser honestos. Yo en pandemia no falté un solo día, con casi 70 años. Eso se llama tener sentido de la responsabilidad. Cuando uno es responsable, está primero el trabajo y el honor”, agregó el jefe comunal del departamento del Este.

No obstante, luego de un fin de semana de críticas políticas y también de parte de la sociedad, Ronco pidió disculpas a los docentes y mencionó que “jamás” fue su intención “faltar el respeto al honor que significa ser un trabajador de la educación”.

“Debo reconocer que en la vorágine del discurso expresé mal el mensaje. Los docentes que me conocen saben que los respeto y he trabajado junto a ellos en todas las áreas de la educación, porque la considero de importancia ineludible para todo progreso social”, expresó.

Y añadió: “Me comprometo a llevar adelante propuestas que mejoren y dignifiquen la calidad del trabajo docente en todos los ámbitos”.