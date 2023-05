¿Qué pasará con los funcionarios demarchistas en la gestión de Suárez?

La ruptura de Omar de Marchi con la coalición oficialista del frente Cambia Mendoza hace más de un mes y medio, dejó varias circunstancias políticas que aún no se han resuelto en la relación del Pro “demarchista” con la Unión Cívica Radical (UCR) que gobierna desde diciembre de 2015.

Uno de esos interrogantes que ha quedado dando vueltas, al menos dentro de algunos espacios de poder, es el destino de funcionarios que pertenecen -o al menos lo hacían- al sector de De Marchi y que se fueron con el diputado nacional alnuevo espacio de La Unión Mendocina, sobre todo porque la salida del precandidato a la gobernación lujanino y la campaña electoral de cara al 11 de junio, se ha llevado a cabo en medio de fuertes críticas a las gestiones radicales.

Según informaron a Los Andes, el “acuerdo” político gestado en 2019 entre De Marchi junto con el gobernador Rodolfo Suárez y el senador nacional, Alfredo Cornejo, contó con algunos cargos políticos que lo ocuparon dirigentes cercanos al lujanino. No obstante, una vez caída la coalición, el Gobierno analiza sus opciones, pero reconocen que hay presiones en algunos casos para la remoción de dichos dirigentes, según los casos.

No son muchos los que están en el limbo, pero se espera algún tipo de resolución en breve, conforme avance la campaña electoral, y el acercamiento a las primarias.

Demarchistas en la STM

Quizás el caso más paradigmático lo tiene la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), organismo en el que Marcela Gazali es una de los síndicos, además es precandidata de La Unión Mendocina; y también fue vicepresidenta del Pro, hasta la intervención nacional de la fuerza local.

Gazali, de hecho, conforma la lista que tiene al líder del Mendoexit, Hugo Laricchia, como intendente; y al referente de la Coalición Cívica, Gustavo Gutiérrez, liderando en concejales. Gazali está en segundo lugar para intentar ser edil del Concejo Deliberante capitalino.

Si bien desde la STM indicaron a Los Andes que en el organismo se trabaja con un buen clima y que la cuestión política está más fuera que dentro de la propia STM, marcaron que es un hecho que habrá una remoción de su puesto como síndico. “Será reemplazada en breve porque es precandidata en la Capital. Sería inadmisible tener a un precandidato opositor dentro del directorio de la STM. Es cuestión de tiempo”, confiaron a este medio desde Servicios Públicos.

En tanto, desde la STM insistieron en que las decisiones políticas, así como también los enfrentamientos de los espacios, se dan “en andariveles que no son los nuestros”, por lo que el manejo interno ha sido cordial, al igual que la relación de gestión.

De hecho, una vez que se consumó la ruptura de De Marchi, hubo un diálogo entre Gazali y un referente radical de la STM, en el cual quedó en claro que en algún momento se podría tomar algún tipo de medida al respecto. Los Andes intentó dialogar con Gazali, pero evitó dar declaraciones sobre este tema.

En tanto, el otro dirigente demarchista en la STM es Juan Cruz Cardoso, que actualmente es director del departamento de Asuntos Jurídicos en la STM. En este caso, marcaron desde el Poder Ejecutivo que hay una diferencia con la situación de Gazali: “Cardoso presentó la renuncia a Natalio Mema, (secretario de Servicios Públicos) pero no la han tratado todavía. Tuvo un gesto que por el momento fue bien tomado por el Gobierno”, acotaron a este medio.

En el caso de Cardoso, es un abogado que pertenece al espacio del legislador del Pro -demarchista- Germán Vicchi y es más un cuadro técnico que político.

El IPV, en veremos

Hay otro funcionario demarchista en el gobierno radical. Se trata de Jaime Grimalt, uno de los directores que tiene el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desde el 2016, cuando asumió Cornejo a la gobernación, y luego refrendado en su puesto en 2019, por Suárez.

Desde el Poder Ejecutivo han hecho silencio frente a la consulta de Los Andes, al igual que en el IPV, que hoy comanda María Marta Ontanilla y que tiene a otros directores como Damián Salamone (extitular del IPV en la gestión Cornejo) y Gustavo Molinelli.

Sin embargo, Los Andes confirmó que hay presión para que Grimalt deje su puesto, más allá que tanto Ontanilla, como así también el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, valoran su trabajo en términos técnicos y de gestión en el Instituto.

“Es uno de los que más ha trabajado para mejorar la situación del IPV”, confiaron a este medio desde Infraestructura.

Jaime Grimalt, miembro del directorio del IPV y amigo de De Marchi.

Aseguran que no cayeron bien algunos movimientos que hizo Grimalt en redes sociales, poniendo en valor algunas declaraciones de Omar De Marchi, pese a no ser particularmente activo en las redes, como Twitter.

Este medio se comunicó con Grimalt, quien no oculta su amistad de más de 20 años con De Marchi, pero remarcó que él está “fuera del plano político/electoral”.

“Yo estoy donde estoy por un acuerdo entre De Marchi con Cornejo, y que luego se ratificó por Suárez. Mi trabajo es profesional más que partidario”, aseguró.

En este sentido, sostuvo que “humildemente” cree hacer un buen trabajo en el IPV y que no vería por qué tendría que renunciar a su puesto. “Yo hace 20 años milité fuertemente, pero luego me dediqué a mi profesión en el sector privado”, relató.

También agregó que se ha dedicado “a pleno a la gestión” desde el 2016 y que desarrolla su trabajo “con bajo perfil”. “Yo no estoy en lo partidario porque no soy ni seré precandidato; está en un segundo plano. No veo por qué deberían pedirme que dé un paso al costado”.

Fuera de la órbita de De Marchi

Otro dirigente Pro en la gestión es Jerónimo Shantal, quien es síndico de la STM y también gerente de Legales en la empresa estatal Potasio Río Colorado (PRC).

Sin embargo, el funcionario quedó dentro del Pro “frentista”, con cercanía al senador provincial Pablo Priore, quien está fuertemente enfrentado a De Marchi. De esta manera, seguirá sin problemas en su cargo, mencionaron desde el Gobierno.

Lo mismo ocurre con Sebastián Cremaschi, quien es el director del Registro Civil en la provincia desde el 2019. El funcionario, que lideró la Anses Cuyo durante la era de Mauricio Macri como presidente, fue uno de los primeros en desmarcarse de De Marchi cuando se despegó de Cambia Mendoza.

Sebastián Cremaschi, es el titular del Registro Civil, se alejó de De Marchi y fue de los que resistió la salida del Pro de Cambia Mendoza.

“Fui el primero del Pro que le marcó la cancha a Omar porque advertí que quería romper. Hace tiempo que ya no estoy con él”, indicó a este medio Cremaschi sobre De Marchi.

En una carta del 15 de febrero de este año, le plantearon al legislador nacional que están “convencidos que no hay ´fuera´ de Cambia Mendoza un proyecto político vinculado a nuestra fuerza política y a nuestro acuerdo inicial que significó la creación de Juntos por el Cambio”.