El prestigioso diario estadounidense The New York Times llevó la crisis de Argentina a su portada publicada el fin de semana pasado con el título “Lejos de Estados Unidos, el dólar es rey” (Far from U.S., dollar is king), una nota en la que se aborda la obsesión de la gente con el ahorro en dólares frente a la devaluación del peso, sumado a la promesa del presidente electo Javier Milei por dolarizar.

“Años de dificultades financieras crearon una economía distorsionada que depende del dólar estadounidense. Javier Milei ganó la presidencia con promesas de dinamitarlo todo”, destaca el artículo escrito por Jack Nicas, Natalie Alcoba y Lucía Cholakian Herrera.

Hay testimonios de comerciantes que actualizan los precios de manera frecuente ante la alta cifra de inflación, así como un análisis sobre el ahorro de los argentinos: “Cerca del 10 por ciento de toda la divisa estadounidense en circulación se encuentra en Argentina, es decir, unos 200.000 millones de dólares, más que en cualquier otro país fuera de Estados Unidos”.

“El dólar es rey”: Argentina llegó a la tapa de The New York Times y esto dicen en EE.UU.

“Esto representa un promedio de 4.400 dólares en efectivo para cada argentino, frente a los 3.100 dólares de cada estadounidense”, señaló.

“El dólar se ha convertido en un símbolo de seguridad. Así que cuando Milei lo convirtió en símbolo de su campaña, resultó ser una estrategia política eficaz”, sumó el artículo periodístico publicado en NYT.

“Los argentinos compran casas y automóviles con montones de billetes de 100 dólares. Los sitios de noticias mantienen un seguimiento en tiempo real del ‘dólar blue’, un tipo de cambio de dólares en el mercado negro que técnicamente es ilegal para los argentinos, pero que, de todos modos, casi todo el mundo utiliza”, recordó el diario.

Entonces, “después de convertir sus pesos en dólares, muchos argentinos los esconden bajo el suelo, en ropa vieja o en cajas de seguridad alquiladas en cámaras subterráneas”.

