El crimen en el Acceso Norte reavivó la pelea entre el radicalismo y el peronismo, que insiste con la renuncia de Levrino

El crimen de Emiliano Fernández (37) el lunes por la mañana tuvo repercusiones políticas, más allá de todo el trabajo judicial, que sí tuvo novedades al dar con el principal sospechoso del asesinato, quien fue enviado a prisión mientras sigue la investigación. Desde el Frente de Todos realizaron ayer una conferencia de prensa en la que pidieron al gobernador Rodolfo Suárez que despida al ministro de Seguridad Raúl Levrino; al jefe de la Policía, Marcelo Calipo, y al resto de la cúpula policial, al sostener que la gestión no ha sido buena. No obstante, en Casa de Gobierno respaldaron al ministro, valoraron el trabajo realizado y acusaron al peronismo de hacer “especulaciones políticas” para sacar rédito.

Lucas Ilardo, Néstor Márquez y Rafael Moyano, fueron los legisladores del peronismo que asistieron a la Legislatura pasadas las 10 y pusieron en relieve sus fundamentos por los cuales Levrino, así como también el jefe de la Policía, deberían dar un paso al costado.

“Los representantes del Frente de Todos nos hemos reunido y hemos tomado la decisión de pedirle al Gobernador, después de infructuosos intentos para que diera la cara el ministro de seguridad, la renuncia inmediata de Levrino junto a todo su equipo de seguridad y su cúpula policial”, dispararon.

Para Ilardo, la inseguridad “está fuera de control en Mendoza y la gente no da más”. “El Ministro sigue sin aparecer en la Legislatura luego de una citación aprobada por unanimidad”, dijo, y marcó que ya pasó el límite reglamentario de un mes, que es el plazo que se les da a los funcionarios del Poder Ejecutivo para acudir al Poder Legislativo tras una citación (en realidad, fue una “invitación”).

El jefe de bloque del Senado acotó además que no sólo han hecho referencia a los hechos de inseguridad que ocurrieron días o semanas anteriores, como el de Fernández en el Acceso Norte, el del ciudadano venezolano Jean Carlos Sosa, asesinado en una entradera en la Cuarta Sección; o el del carpintero Sergio Salvador Lobos (60) en Palmira, entre otros.

“Han habido muchísimos hechos, esto viene desde el comienzo de la gestión de Suárez”, marcó Ilardo, y expresó que en lo que va del año “han habido 14 asesinatos, han aumentado en un 300% los delitos y estafas virtuales, subieron en más del 30% los robos, el 911 funciona mal, los móviles no pasan la RTO, no funcionan las cámaras, y así permanentemente”, agregó.

Y disparó: “Hay una ineptitud de un ministro que solo está siendo sostenido por la amistad con el gobernador. Le pedimos que su amistad y terquedad a la hora de dar salida a un funcionario que ha demostrado ineptitud, le está costando la vida a muchos mendocinos”.

Marcelo Calipo, Director General de la Policía de Mendoza, y Raúl Levrino, ministro de Seguridad; son los apuntados por el Frente de Todos.

También responsabilizó directamente a Suárez: “La gente tiene que saber quiénes son los responsables. La política de seguridad la maneja el Gobierno de Mendoza”, y consideró que “hay un Gobernador que se encierra, se encapricha en la defensa de sus amigos y esto les cuesta la vida a muchos mendocinos”.

La conferencia de prensa se dio en contextos en los cuales los legisladores peronistas posaron con un cartel con la cara de Levrino y Calipo y la leyenda de “Buscados”, en relación a su no asistencia a la Legislatura. Lo mismo hicieron en la sesión del Senado. En ese marco, Moyano, quien a su vez es presidente de la Bicameral de Seguridad, ahondó en la postura del peronismo y acotó que se pide la renuncia de Levrino “ante la falta de planificación estratégica del gobierno provincial en materia de seguridad y de sensibilidad de parte de las autoridades”, y añadió que el Presupuesto de Seguridad “es el más bajo de la historia”

En tanto, el diputado Márquez, también integrante de la Bicameral, sostuvo que “hay una ausencia de políticas de seguridad en la provincia de Mendoza, hay falta de conducción en la Policía”. “Sabemos que los mismos vecinos hicieron una investigación a través de las redes sociales que terminó con la detención del asesino del trabajador de Cuyoplacas, entonces, si los vecinos pueden hacer una investigación, ¿dónde está la inteligencia del Ministerio de Seguridad?”, cuestionó el legislador.

Ibáñez, el defensor

El enfrentamiento entre el Frente de Todos y el Gobierno de Suárez por el tema de inseguridad no es nuevo. Con el femicidio de Florencia Romano, ocurrido el 12 de diciembre de 2020, se ha producido en varias oportunidades una embestida del peronismo sobre la cartera de Seguridad, punto en el que creen, desde la oposición, es el más “flojo” de la gestión del radical.

Los Andes intentó dialogar con el ministro Levrino, pero expresaron desde su entorno que no daría declaraciones. Quien salió a hablar del oficialismo fue el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; a la salida de su exposición ayer por la mañana sobre el proyecto de Boleta Única, que se convertirá hoy en ley. Con respecto a este fatídico asesinato, el funcionario afirmó en primer lugar que se trató de un hecho “tremendo, arcaico” y destacó que, en conjunto con el del asesinato de Jean Carlos Sosa, “en menos de 24 horas los sospechosos fueron detenidos”.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, salió en defensa de Raúl Levrino. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

En cuanto al pedido del PJ, Ibáñez aseveró que la oposición “tendría que tener solidaridad con la familia y no hacer especulaciones políticas respecto al pedido de renuncia de un ministro. La verdad no me sorprende nada de la oposición”, expresó.

No obstante, ante las críticas de la oposición, el funcionario salió a salvar a Levrino y consideró que hay un “muy buen trabajo por parte del ministerio de Seguridad a cargo de Levrino” y comentó que la situación de inseguridad “se vive en todo el país en el marco de una macroeconomía que cada vez está peor, de un país que no tiene conducción, que no tiene destino por parte de un Gobierno Nacional” y añadió que las “circunstancias económicas generan situaciones de esta naturaleza”, en referencia a delitos por situaciones de inseguridad.

Respecto a la situación actual que vive la provincia, Ibáñez manifestó que “siempre hay preocupación del Gobierno”, tanto por los hechos, como también por las víctimas y los familiares. “Yo señalo que la oposición no tiene una preocupación, es una preocupación por una especulación política por un ministro, es muy distinto el planteo”, lanzó.

Para el ministro, finalmente, en temas de prevención opinó que “se está trabajando bien”, y cerró con un mensaje para la oposición: “Si tienen ganas de hacer política con esto, con nosotros no lo van a hacer”.